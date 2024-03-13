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ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء

3/13/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد النبوي.
عقب ذلك زار ولي العهد، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مسجد قباء، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الدكتور وجب بن علي العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وكبير مؤذني مسجد قباء الشيخ أحمد حسن بخاري، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهيشي، وعدد من
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