ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء

(MENAFN
- Al Watan) زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد النبوي.
عقب ذلك زار ولي العهد، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مسجد قباء، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الدكتور وجب بن علي العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وكبير مؤذني مسجد قباء الشيخ أحمد حسن بخاري، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهيشي، وعدد من
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