((النوبارية للسكر)) تستهدف إنتاج 150 ألف طن خلال موسم البنجر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة النوبارية للسكر لإنتاج 150 ألف طن خلال موسم توريد البنجر الحالى الذى سيبدأ الخميس المقبل.
قال سليمان حسن العضو المنتدب للشركة، إن“النوبارية للسكر” تعاقدت على 56 ألف فدان للموسم الحالى ومن المتوقع أن تنتج نحو 1.2مليون طن بنجر.
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رجح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن يشهد الموسم الحالى إقبالا من المزارعين على التوريدات وذلك عقب رفع سعر التوريد إلى 1.9 ألف جنيه للطن، بجانب العلاوات المختلفة للتبكير والحلاوة.
أضاف أن مخصصات التوريد للموسم تصل إلى قرابة 3 مليارات جنيه وجارى التفاوض مع عدة بنوك لتوفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات المزارعين من بينها بنوك“الأهلى ومصر والبنك الزراعى”.
ذكر أن عمليات التوريدات تتم بسلاسة خلال الموسم، لافتاً إلى أن الشركة تقوم وفقاً لجداول معلنة باستلام البنجر لمنع التكدس، وصرف كامل المستحقات خلال 72 ساعة من عملية التوريد.
أوضح أن مخلفات البنجر خلال الموسم تقدر بنحو 70 ألف طن سيتم تصدير جزء منها بجانب توفير كميات للجمعية التعاونية الزراعية.
أشار إلى أن قرار رئيس الوزراء باستيراد مليون طن سكر خلال العام الحالى سيدعم وفرة السكر مع دخول موسم إنتاج البنجر.
لفت إلى أن الشركة تبيع إنتاجها من السكر بسعر 24 جنيها للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.
تابع أن الشركة تشارك حاليا فى معارض“أهلا رمضان” بعبوات كيلو و5 كيلو، مضيفًا أن الشركة لم تقرر حتى الآن استيراد سكر خام وتكريره وسيتم دراسة ذلك حال توفر السيولة الدولارية.
ويقدر إنتاج السكر فى مصر بنحو 2.3 مليون طن سنوياً فى المتوسط منها 1.2 مليون من البنجر، والباقى من القصب.
ويصل حجم الإستهلاك إلى 3.2 مليون طن، وتغطى الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص، وهيئة السلع التموينية.
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