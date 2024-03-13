((النوبارية للسكر)) تستهدف إنتاج 150 ألف طن خلال موسم البنجر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة النوبارية للسكر لإنتاج 150 ألف طن خلال موسم توريد البنجر الحالى الذى سيبدأ الخميس المقبل.

قال سليمان حسن العضو المنتدب للشركة، إن“النوبارية للسكر” تعاقدت على 56 ألف فدان للموسم الحالى ومن المتوقع أن تنتج نحو 1.2مليون طن بنجر.

موضوعات2000 جنيه سعر توريد أردب القمح لموسم 2024-2025 الإفراج عن الشحنات يهبط بأسعار القمح ومشتقاته “النوبارية للسكر” تدرس توسيع طاقتها الإنتاجية 37% فى 2026

رجح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن يشهد الموسم الحالى إقبالا من المزارعين على التوريدات وذلك عقب رفع سعر التوريد إلى 1.9 ألف جنيه للطن، بجانب العلاوات المختلفة للتبكير والحلاوة.

أضاف أن مخصصات التوريد للموسم تصل إلى قرابة 3 مليارات جنيه وجارى التفاوض مع عدة بنوك لتوفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات المزارعين من بينها بنوك“الأهلى ومصر والبنك الزراعى”.

ذكر أن عمليات التوريدات تتم بسلاسة خلال الموسم، لافتاً إلى أن الشركة تقوم وفقاً لجداول معلنة باستلام البنجر لمنع التكدس، وصرف كامل المستحقات خلال 72 ساعة من عملية التوريد.

أوضح أن مخلفات البنجر خلال الموسم تقدر بنحو 70 ألف طن سيتم تصدير جزء منها بجانب توفير كميات للجمعية التعاونية الزراعية.

أشار إلى أن قرار رئيس الوزراء باستيراد مليون طن سكر خلال العام الحالى سيدعم وفرة السكر مع دخول موسم إنتاج البنجر.

لفت إلى أن الشركة تبيع إنتاجها من السكر بسعر 24 جنيها للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.

تابع أن الشركة تشارك حاليا فى معارض“أهلا رمضان” بعبوات كيلو و5 كيلو، مضيفًا أن الشركة لم تقرر حتى الآن استيراد سكر خام وتكريره وسيتم دراسة ذلك حال توفر السيولة الدولارية.

ويقدر إنتاج السكر فى مصر بنحو 2.3 مليون طن سنوياً فى المتوسط منها 1.2 مليون من البنجر، والباقى من القصب.

ويصل حجم الإستهلاك إلى 3.2 مليون طن، وتغطى الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص، وهيئة السلع التموينية.