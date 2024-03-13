الصين تعالج ديونها المحلية بشكل يهدد هدف النمو

MENAFN - Al-Borsa News) تلغى الصين سلسلة من مشروعات البنية التحتية فى المناطق المثقلة بالديون فى وقت تكافح فيه للتوفيق بين الحاجة إلى توفير المال وهدف النمو الاقتصادى لهذا العام.

وأمرت بكين عشرات المناطق المثقلة بالديون، وكثير منها أقل نموًا وبعيدة عن الساحل، بالحد من الإنفاق على البنية التحتية بينما تحاول التخلص من فورة الاستثمار المستمرة منذ عقد، والتى يعتقد الكثيرون أنها غير مستدامة.

موضوعاتالكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع

لكن المحللون يقولون، إن حملة التقشف قد تزيد من صعوبة تحقيق هدف النمو السنوى الطموح البالغ 5% الذى حدده رئيس مجلس الدولة لى تشيانج خلال الجلسات السياسية التى عقدت فى الصين هذا الشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى محتملة على الاقتصاد العالمى.

ويأتى إلغاء الطريق السريع فى مقاطعة يونان ونفق فى قانسو ضمن المشاريع التى ألغيت، كما همشت مقاطعة قويتشو العديد من مشاريع البنية التحتية، ويُتوقع أن تنخفض نفقات المقاطعة على المشاريع الكبرى هذا العام بنسبة 60%.

لايزال الاقتصاد الصينى يتحمل تأثير أزمة القطاع العقارى التى بدأت بعد أن سعت السلطات إلى كبح الاقتراض الضخم للمطورين، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وقال مايكل بيتيس، أستاذ المالية فى جامعة بكين، إن“السلطات استهدفت فى 2021 العقارات، لكنهم يعالجون هذا العام جانب البنية التحتية من المعادلة وديون الحكومات المحلية”، موضحًا أن الاستثمار فى العقارات والبنية التحتية كان مصدرًا مهمًا للتوسع الاقتصادى،“لذا فإن السؤال هو: من أين سيأتى النمو؟”.

وفى وثيقة سياسية اطلعت عليها“فاينانشيال تايمز”، أمر مجلس الدولة الصينى 10 مقاطعات ومناطق مثقلة بالديون ومدينتين رئيسيتين بتعزيز الرقابة والموافقات على المشاريع الحكومية، حيث تمنع القواعد، التى دخلت حيز التنفيذ فى الأول من يناير، المناطق الـ12 من إطلاق العديد من أنواع المشاريع الجديدة، مثل بناء الطرق السريعة أو المبانى الحكومية، وتدعو إلى تعليق بعض المخططات فى المرحلة المبكرة.

وقال وزير المالية لان فوان، فى مؤتمر صحفى، إنه“من الأفضل للحكومات على جميع المستويات أن تعتاد على التقشف والبدء فى إدراك أن هذه ليست حاجة مؤقتة، بل حل طويل الأجل”.

جدير بالذكر أن مسئولون من عدة أقاليم سعوا إلى إعفاء من الديون من المصرفيين التابعين للدولة فى مناقشات جرت على هامش الجلسات الموازية للمجلس الوطنى لنواب الشعب، والبرلمان الصينى، والمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى وأشاد المندوبون الإقليميون بالحملة التى شنتها الحكومة على الإنفاق على البنية التحتية.

كما يصف المحللون فى بنك“جولدمان ساكس” الضغط من أجل تأجيل المشاريع فى بعض المناطق الأكثر مديونية، مع توفير ما يكفى من الحوافز المالية فى أماكن أخرى لتعزيز النمو الاقتصادى، باعتباره“عمل متوازن”.

وتراهن بكين على أن زيادة الاستثمار فى البنية التحتية فى المقاطعات الساحلية الأكثر ثراءً يمكن أن يعوض التخفيضات فى المناطق المستهدفة الـ12، والتى تشمل مدينتى تيانجين وتشونغتشينج على مستوى المقاطعة والمقاطعات الشمالية الشرقية.

وقال“جولدمان ساكس”، إن المناطق الـ12 تمثل مجتمعة 22% من استثمارات الأصول الثابتة فى الصين و18% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الماضى.

كما توقع“جولدمان”، أن تنخفض استثمارات الأصول الثابتة خلال العام الجارى بنسبة 60% فى مقاطعة قويتشو الغربية، وبنسبة تتراوح بين 11% و15% فى عدة مناطق أخرى.

وفى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، قال رئيس مجلس الدولة لى:“سنبذل جهودًا متضافرة لنزع فتيل مخاطر ديون الحكومات المحلية مع ضمان التنمية المستقرة”، لكن المحللين يعتقدون أن القول سيكون أسهل من الفعل.

وأشار“لى” إلى تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد خلال 2024، بجانب خطط لإصدار سندات خاصة طويلة الأجل للحكومة المركزية بقيمة تريليون رنمينبى“أى ما يعادل 140 مليار دولار”، وهى أدوات تستخدم لجمع أموال إضافية.

وقال كريس بيدور، من“جافيكال دراجونوميكس”، إن هذا من شأنه أن يساعد الحكومات المحلية المثقلة بالديون على تقليص ديونها.

جدير بالذكر أن عملية تقليص الديون بدأت فى العام الماضى، حيث أعادت بنوك الدولة هيكلة الديون، كما أصدرت الحكومات المحلية سندات قيمتها تزيد على 1.4 تريليون رنمينبى لسداد الديون الضمنية من أدوات التمويل خارج الميزانية العمومية.

وقال بيدور، إنه“من الواضح أن صُناع السياسات يعتقدون أن بإمكانهم التغلب على هذا الأمر من خلال مطالبة الحكومة المركزية بإصدار المزيد من السندات والقيام بالمزيد من العمل المالى للحكومات المحلية بينما ينخرط بعضها على الأقل فى نوع من التقشف المالى.. أعتقد أن هذا يخلق مجالاً كبيرًا للخطأ فى السياسة”.

فى الوقت نفسه، ربما يؤدى الحماس لفرض قيود على الإنفاق إلى تعزيز مخاوف الاقتصاديين بشأن قوة الاستهلاك الصينى.