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((الطباعة والتغليف)) يستهدف زيادة صادراته إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام الجارى

3/13/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة عاقل: زيادة مقاعد الطيران والرحلات لمصر خلال اتفاقيات بورصة برلين “مدبولى”: الإفراج عن بضائع بـ3 مليارات دولار.. وخطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب “الإصلاح الزراعي” تحصل 1.3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات في 14 شهرًا إلياس: الأحداث السياسية بالمنطقة أبرز أسباب تراجع صادرات الطباعة والتغليف يستهدف المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، زيادة حجم الصادرات خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الماضى للوصول إلى 1.2 مليار دولار، بدعم من توفير مستلزمات الإنتاج وفتح أسواق جديدة ومنح تسهيلات وحوافز للمصدرين. وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، إن حجم صادرات مصر الكلية بلغت خلال العام الماضى نحو 35.631 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار حجم صادرت القطاع غير المباشرة وتتمثل فى مكون التغليف فى المنتجات المصدرة . أوضح أن صادرات القطاع سجلت خلال العام الماضى نحو 889 مليون دولار مقارنة بـ 1.05 مليار دولار عام 2022. أرجع نديم إلياس رئيس المجلس، انخفاض صادرات الطباعة والتغليف بسبب الأحداث السياسية التى تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط كالسودان والحرب بين إسرائيل وفلسطين. أضاف لـ ((البورصة))، أن القطاع وضع خطة قبل عامين لزيادة نسبة الصادرات بمعدل 10% سنويًا، لكن نتيجة الظروف التى شهدها العالم من الحرب الروسية الأوكرانية وما توالت بعدها من أزمات أعاقت تحقيق ذلك، ومع ذلك لا يزال القطاع يسعى لتحقيق المستهدف خلال السنوات المقبلة. وأوضح أنه من أجل تحقيق حجم الصادرات المستهدفة يتطلب القطاع صرف متأخرات دعم الصادرات، لأن التأخير يؤثر على تسعير المنتج النهائي، بجانب ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع خطوط الإنتاج وهذا مطلوب نتيجة الطلب الكبير على المنتجات المصرية من الأسواق الخارجية سواء الأفريقية أو الأوروبية. ولفت إلى أن أوروبا تستورد من الهند والصين طباعة كتب ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويًا مؤكدًا أن مصر أمامها فرصة للتصدير لأوروبا، ولكن ذلك يتطلب الاستثمار تطوير خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة لدى الشركات المصدرة. أردف أن أسواق لإتحاد الأوروبى والدول العربية توجه له كتب الطباعة، بينما السوق الأفريقى يستورد عبوات الكارتون والعبوات المرنة. وطالب بتوفير العملة الصعبة لاستيراد خطوط الإنتاج لدورها فى زيادة الطاقة الإنتاجية وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير. ذكر أن قطاع الطباعة والتغليف من القطاعات الهامة، لأنه يخدم جميع الصناعات مثل صناعات المواد الغذائية والدوائية حيث يتم تصنيعها من العبوات المرنه أو الكرتون المضلع وغير المضلع. تأخير صرف المستحقات التصديرية يؤثر سلبًا على تسعير المنتج أكد أن منتجات التغليف والتعبئة توفر المعلومات عن المنتج عبر التصميمات الجذابة التى بدورها تساهم فى التسويق البصرى للمنتجات، الأمر الذى ينعكس بصورة على الشكل النهائى للمنتجات المصرية سواء كان فى السوق المحلى أو التصديرى. وأوضح أن الغرفة تسعى للاشتراك فى البرامج التدريبية فضلًا عن المشروعات المختلفة التى تدعم القطاع بصورة أو بأخرى مثل برنامج ازدهار. وأكد أن برنامج ازدهار الممول من الوكالة الألمانية للتنمية استفاد منه نحو 23 شركة من قطاع الطباعة والتغليف عبر مرحلتين، حيث ساهم فى نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع عدد منهم على التصدير. لفت إلى أن قيام الشركات بالمشاركة فى المعارض الخارجية سيسهم فى زيادة الصادرات بشكل كبير. نوه إلى أن الإنتاج المحلى لورق الطباعة والكتابة يعتمد على مصاصة القصب، مضيفاً أنه ذا جودة فى عمليات التصنيع إلا أنه لا يعطى الجودة المطلوبة مقارنة بورق لب الأشجار الذى يستورد من الخارج. أشار إلى أنه خلال الوقت الراهن لم تدخل استثمارات جديدة للقطاع نظرًا للظروف التى شهدتها البلاد. متوقعًا أن يتم ضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرت الظروف الاقتصادية بالتحسن. وسجل سعر الورق المحلى 45.5 ألف جنيه لمصانع أدفو وقنا بينما سعر الورق المستورد يصل إلى 50 ألف جنيه، ويعمل فى القطاع قرابة 7 آلاف مطبعة و3 آلاف مصنع للتغليف و550 مصنعًا لتصنيع منتجات الورق. وعن مدى تأثير التوترات فى منطقة البحر الأحمر على مصر، أكد أن جميع الخامات التى يتم استيرادها من الصين لمصر تتأخر فى الوصول بسبب تلك الأحداث. أشار إلى أن حجم إنتاج الأحبار يغطى السوق المحلى بنسبة 20%؛ لوجود مصنع، والقطاع يعتمد على نوعين من الأحبار هم حبر الفليكسو الذى يستخدم فى البلاستيك والمغلفات المرنة بينما الأحبار الزيتية تستخدم فى الكتب والأوراق.

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