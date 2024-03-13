Thursday, 14 March 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباحثات بين الجزائر وأذربيجان حول الانتقال نحو الطاقات النظيفة

3/13/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان، إلتشين أميربايوف، الجوانب المتعلقة بمسألة الانتقال نحو الطاقات النظيفة في سياق مخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا واستعداد أذربيجان لتنظيم مؤتمر باكو حول التغيرات المناخية (COP29) شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة لمبعوث الرئيس الأذري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

موضوعات متعلقة الكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع

وأوضح البيان أن الطرفان بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأشادا بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين.

كما أكدا، وفقا للبيان، على ضرورة الدفع بها إلى مجالات أوسع وآفاق أرحب، لاسيما في الميدان الاقتصادي، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تتزامن مع إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107974980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث