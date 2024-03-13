مباحثات بين الجزائر وأذربيجان حول الانتقال نحو الطاقات النظيفة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان، إلتشين أميربايوف، الجوانب المتعلقة بمسألة الانتقال نحو الطاقات النظيفة في سياق مخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا واستعداد أذربيجان لتنظيم مؤتمر باكو حول التغيرات المناخية (COP29) شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة لمبعوث الرئيس الأذري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.
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وأوضح البيان أن الطرفان بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأشادا بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين.
كما أكدا، وفقا للبيان، على ضرورة الدفع بها إلى مجالات أوسع وآفاق أرحب، لاسيما في الميدان الاقتصادي، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تتزامن مع إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974980
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