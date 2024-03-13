مباحثات بين الجزائر وأذربيجان حول الانتقال نحو الطاقات النظيفة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان، إلتشين أميربايوف، الجوانب المتعلقة بمسألة الانتقال نحو الطاقات النظيفة في سياق مخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا واستعداد أذربيجان لتنظيم مؤتمر باكو حول التغيرات المناخية (COP29) شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة لمبعوث الرئيس الأذري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

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وأوضح البيان أن الطرفان بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأشادا بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين.

كما أكدا، وفقا للبيان، على ضرورة الدفع بها إلى مجالات أوسع وآفاق أرحب، لاسيما في الميدان الاقتصادي، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تتزامن مع إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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