3 شركات مصرية تتأهل لمناقصة تنفيذ تجهيزات محطة تحيا مصر1 بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تأهلت 3 شركات مصرية فى المناقصة التى طرحها تحالف“يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد” الفائز بحق تشغيل وإدارة محطة حاويات“تحيا مصر1“، لتنفيذ تجهيزات المحطة من مواسير، وكهرباء، والمبنى الإدارى، والساحات، وقضبان السير للأوناش، وغيرها من البنية التحتية.
وقال المهندس كريم سلامة، رئيس مجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والاستشارات البحرية وممثل شركة“يوروجيت الألمانية” بمصر، إن الشركات تقدمت بالعروض الفنية والمالية الشهر الماضى.
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وذكر أن 8 شركات كانت تقدمت بالمناقصة بينها 6 مصرية و2 أجنبية، بناءً على أفضلية سابقة الأعمال، وتوقع سلامة تشغيل مشروع محطة تحيا مصر بدمياط مطلع عام 2025 .
ووقع التحالف فى ديسمبر الماضى مع مؤسسات دولية تضم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وبروباركو ومؤسسة دى.إى.جى لتمويل التنمية الألمانية لتقديم حزمة تمويلية بقيمة 455 مليون دولار لإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات.
ولفت إلى أن التحالف الأجنبى تعاقد على معدات تشغيل المحطة بتكلفة 250 مليون دولار يناير 2024.
تصل طاقة المحطة الاستيعابية الى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 متر وبعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط.
وقال كامل الوزير، فى بيان سابق، إنه تم الانتهاء من الرصيف الغربى بطول 1كم وتسليمه للتحالف، وجار الانتهاء من الرصيف الشرقى، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90%.
وتصل الطاقة التشغيلية الإجمالية النهائية للمحطة إلى 3.3 مليون حاوية مكافئة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عامًا، ويوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
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