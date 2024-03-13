3 شركات مصرية تتأهل لمناقصة تنفيذ تجهيزات محطة تحيا مصر1 بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) تأهلت 3 شركات مصرية فى المناقصة التى طرحها تحالف“يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد” الفائز بحق تشغيل وإدارة محطة حاويات“تحيا مصر1“، لتنفيذ تجهيزات المحطة من مواسير، وكهرباء، والمبنى الإدارى، والساحات، وقضبان السير للأوناش، وغيرها من البنية التحتية.

وقال المهندس كريم سلامة، رئيس مجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والاستشارات البحرية وممثل شركة“يوروجيت الألمانية” بمصر، إن الشركات تقدمت بالعروض الفنية والمالية الشهر الماضى.

موضوعاترئيس الوزراء: مؤشرات على عودة الثقة فى العملة المحلية مع تزايد التحويلات والتنازلات عمليات جنى أرباح لصناديق محلية أجنبية فى أسهم ((التجارى الدولى)) بقيمة 580 مليون جنيه مسح لـ”البورصة”: 10 بنوك تعدل حدود السحب الدولية خلال أسبوع

وذكر أن 8 شركات كانت تقدمت بالمناقصة بينها 6 مصرية و2 أجنبية، بناءً على أفضلية سابقة الأعمال، وتوقع سلامة تشغيل مشروع محطة تحيا مصر بدمياط مطلع عام 2025 .

ووقع التحالف فى ديسمبر الماضى مع مؤسسات دولية تضم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وبروباركو ومؤسسة دى.إى.جى لتمويل التنمية الألمانية لتقديم حزمة تمويلية بقيمة 455 مليون دولار لإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات.

ولفت إلى أن التحالف الأجنبى تعاقد على معدات تشغيل المحطة بتكلفة 250 مليون دولار يناير 2024.

تصل طاقة المحطة الاستيعابية الى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 متر وبعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط.

وقال كامل الوزير، فى بيان سابق، إنه تم الانتهاء من الرصيف الغربى بطول 1كم وتسليمه للتحالف، وجار الانتهاء من الرصيف الشرقى، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90%.

وتصل الطاقة التشغيلية الإجمالية النهائية للمحطة إلى 3.3 مليون حاوية مكافئة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عامًا، ويوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.