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مسح لـالبورصة: 10 بنوك تعدل حدود السحب الدولية خلال أسبوع

3/13/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر مسح لـ”البورصة”، رفع 10 بنوك حد المشتريات الدولية عبر بطاقات الائتمان بعد توجيهات البنك المركزى برفع القيود عن استخدام البطاقات عقب تحرير سعر الصرف، الذى أدى لانخفاض قيمة الجنيه 38% أمام الدولار وتساوى سعره مع السوق الموازية.

ورغم أن الزيادة طالت حد السحب النقدى لكن معظمها كانت تعكس الزيادة فى سعر الدولار وليس حجم الدولار الممكن الوصول إليه، فيما كانت الزيادة فى السيولة الأجنبية المتاحة للمشتريات ملحوظة.

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وقسمت البنوك حدود الإنفاق الدولى وفق حالتين الأولى فى حالة تم إخطار البنك بالسفر، وفى تلك الحالة يتم فتح حدود مرتفعة للمشتريات ومنخفضة للسحب النقدى، وفى حالة عدم إخطار البنك ويتم فيها عدم تفعيل السحب النقدى فى أغلب الأحيان أو خفضه لمستويات 25 دولارا، وكذلك خفض حد المشتريات.

وعدلت بنوك الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والتجارى وفا-مصر، وأبوظبى التجارى، والإمارات دبى الوطنى، وأبوظبى الإسلامى-مصر، وكريدى أجريكول، والأهلى المتحد، وقطر الوطنى الأهلى.

وتراوح حد المشتريات فى حالة إخطار السفر بين 200 و3500 دولار شهريًا، تختلف حسب الحدود التى يتيحها البنك، وحسب الحد الائتمانى للبطاقة والشريحة التى ينتمى لها العميل.

فيما تراوح حد السحب النقدى بين 20 و150 دولارا شهريًا، رغم أن البنوك تحتسب عمولة تراوحت بين 9% و15% على تدبير العملة، بخلاف عمولة 10% سجلت فى معظم البنوك على السحب.

ولجأت البنوك إلى فرض قيود على استخدام العملة الأجنبية عبر البطاقات بعدما تلاحظ إساءة استخدامها، ولجوء البعض لتزوير أوراق السفر، على حد قول حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى عقده عقب اتخاذ قرار التعويم.

ومن المفترض أن تبدأ البنوك تدريجيًا فى إلغاء القيود على بطاقات الائتمان ثم تأتى بطاقات الخصم المباشر كمرحلة لاحقة، بحسب تغريدة لهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، على حسابه بمنصة“إكس”.

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