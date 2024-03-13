ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع انخفاض مؤشر الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الأربعاء، بعد أن أنهت أمس سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات عقب صدور تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.7% أو 14.7 دولار عند 2180.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2161.3 دولار خلال الجلسة.

موضوعاتالكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 102.72 نقطة في الساعة 08:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس ومايو بنسبة 99% و93% على التوالي، في مقابل ارتفاع توقعات المستثمرين لبدء البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو إلى 63.9% مقارنة بـ55.2% قبل أسبوع.

ومن المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غداً الخميس، مع توقعات استقرار المؤشر في فبراير عند نمو بنسبة 0.3% على أساس شهري تماشياً مع قراءة يناير، بينما يتوقع نمو مبيعات التجزئة في فبراير بنسبة 0.8% عقب انكماش بنفس النسبة في يناير.

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