ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع انخفاض مؤشر الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الأربعاء، بعد أن أنهت أمس سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات عقب صدور تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.7% أو 14.7 دولار عند 2180.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2161.3 دولار خلال الجلسة.
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بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 102.72 نقطة في الساعة 08:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس ومايو بنسبة 99% و93% على التوالي، في مقابل ارتفاع توقعات المستثمرين لبدء البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو إلى 63.9% مقارنة بـ55.2% قبل أسبوع.
ومن المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غداً الخميس، مع توقعات استقرار المؤشر في فبراير عند نمو بنسبة 0.3% على أساس شهري تماشياً مع قراءة يناير، بينما يتوقع نمو مبيعات التجزئة في فبراير بنسبة 0.8% عقب انكماش بنفس النسبة في يناير.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974977
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