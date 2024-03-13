عمليات جنى أرباح لصناديق محلية أجنبية فى أسهم ((التجارى الدولى)) بقيمة 580 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر لـ((البورصة))، إن محافظ صناديق استثمار تابعة لبنكى الأهلى ومصر و4 صناديق أجنبية باعت أسهماً فى البنك التجارى الدولى خلال جلسة الأربعاء بقيمة 580 ميلون جنيه.

وأضافت المصادر أن عمليات البيع بدافع جنى الأرباح بعد الصعود القوى الذى شهده السهم على مدار الجلسات الماضية، موضحة أن تلك المؤسسات ستعيد تكوين مراكزها المالية فى السهم مرة أخرى.

موضوعاترئيس الوزراء: مؤشرات على عودة الثقة فى العملة المحلية مع تزايد التحويلات والتنازلات مسح لـ”البورصة”: 10 بنوك تعدل حدود السحب الدولية خلال أسبوع 3 شركات مصرية تتأهل لمناقصة تنفيذ تجهيزات محطة“تحيا مصر1” بميناء دمياط

ودفعت عملية جنى الأرباح على سهم البنك المؤشر الرئيسى للبورصة لتراجع عنيف بواقع 5% خلال تداولات جلسة الأربعاء، فيما تراجع السهم بأكثر 6.6% ليصل إلى مستوى 88.2 جنيه بالإغلاق، مقابل إغلاق سابق عند مستوى سعرى 94 جنيها للسهم.

وصعد سهم البنك التجارى الدولى بنحو 29.3% منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء ما أسهم فى دفع المؤشر الرئيسى للبورصة لمستويات تاريخية، وجاء أكبر المكاسب بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس الأسبوع الماضى.

وأعلنت الحكومة والبنك المركزى عن تحركات منسقة الأسبوع الماضى للقضاء على أزمة العملة التى امتدت عامين وخلفت موجة تضخم عالية، وشملت تلك التحركات تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة وترشيد الإنفاق الحكومى وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى سيكون مصحوباً بتمويلات من الصندوق وجهات أخرى بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.