عمليات جنى أرباح لصناديق محلية أجنبية فى أسهم ((التجارى الدولى)) بقيمة 580 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر لـ((البورصة))، إن محافظ صناديق استثمار تابعة لبنكى الأهلى ومصر و4 صناديق أجنبية باعت أسهماً فى البنك التجارى الدولى خلال جلسة الأربعاء بقيمة 580 ميلون جنيه.
وأضافت المصادر أن عمليات البيع بدافع جنى الأرباح بعد الصعود القوى الذى شهده السهم على مدار الجلسات الماضية، موضحة أن تلك المؤسسات ستعيد تكوين مراكزها المالية فى السهم مرة أخرى.
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ودفعت عملية جنى الأرباح على سهم البنك المؤشر الرئيسى للبورصة لتراجع عنيف بواقع 5% خلال تداولات جلسة الأربعاء، فيما تراجع السهم بأكثر 6.6% ليصل إلى مستوى 88.2 جنيه بالإغلاق، مقابل إغلاق سابق عند مستوى سعرى 94 جنيها للسهم.
وصعد سهم البنك التجارى الدولى بنحو 29.3% منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء ما أسهم فى دفع المؤشر الرئيسى للبورصة لمستويات تاريخية، وجاء أكبر المكاسب بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس الأسبوع الماضى.
وأعلنت الحكومة والبنك المركزى عن تحركات منسقة الأسبوع الماضى للقضاء على أزمة العملة التى امتدت عامين وخلفت موجة تضخم عالية، وشملت تلك التحركات تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة وترشيد الإنفاق الحكومى وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى سيكون مصحوباً بتمويلات من الصندوق وجهات أخرى بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.
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