إيلي ليلي تبرم اتفاقًا مع أمازون لبيع وتوصيل أدويتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الدواء الأمريكية“إيلي ليلي” الأربعاء، أنها اتفقت مع وحدة الصيدلية التابعة لشركة“أمازون“، على توفير خدمة التوصيل إلى المنازل لبعض علاجاتها، بما في ذلك عقار السمنة“زيباوند”.
وستتوفر خدمة التوصيل إلى المنازل للمرضى الذين يستخدمون“ليلي دايركت- LillyDirect”، منصة الخدمات الصحية الرقمية التي أطلقتها الشركة في أوائل هذا العام.
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وأضافت في بيان أنها اختارت“أمازون فارماسي- Amazon Pharmacy” كمزود صرف خارجي للمنصة، والتي تقدم أيضًا خدمات الرعاية الصحية عن بعد وغيرها من الخدمات.
وتستهدف“ليلي دايركت” المرضى الأمريكيين الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري أو الصداع النصفي، وبالإضافة إلى دواء“زيباوند”، تقدم المنصة الأنسولين وأدوية الصداع النصفي.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974975
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