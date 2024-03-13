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إيلي ليلي تبرم اتفاقًا مع أمازون لبيع وتوصيل أدويتها

3/13/2024 11:24:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة الدواء الأمريكية“إيلي ليلي” الأربعاء، أنها اتفقت مع وحدة الصيدلية التابعة لشركة“أمازون“، على توفير خدمة التوصيل إلى المنازل لبعض علاجاتها، بما في ذلك عقار السمنة“زيباوند”.

وستتوفر خدمة التوصيل إلى المنازل للمرضى الذين يستخدمون“ليلي دايركت- LillyDirect”، منصة الخدمات الصحية الرقمية التي أطلقتها الشركة في أوائل هذا العام.

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وأضافت في بيان أنها اختارت“أمازون فارماسي- Amazon Pharmacy” كمزود صرف خارجي للمنصة، والتي تقدم أيضًا خدمات الرعاية الصحية عن بعد وغيرها من الخدمات.

وتستهدف“ليلي دايركت” المرضى الأمريكيين الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري أو الصداع النصفي، وبالإضافة إلى دواء“زيباوند”، تقدم المنصة الأنسولين وأدوية الصداع النصفي.

المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107974975

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