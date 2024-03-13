فيتش تخفض توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي وتثبتها للنفط في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت وكالة“فيتش” توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي عالميًا خلال العام الجاري بسبب ضعف الطلب ووفرة المعروض، بينما ثبتت تقديراتها لأسعار خامي برنت ونايمكس عند 80 دولارًا و75 دولارًا هذا العام.
ومع ضعف الطلب بسبب الطقس الدافئ، وضعف النشاط الصناعي وارتفاع مستويات المخزونات في أوروبا، تتوقع الوكالة أن يبلغ سعر الغاز الطبيعي في مركز“تي تي إف” الهولندي 10 دولارات لكل ألف قدم مكعبة بدلًا من 12 دولارًا.
موضوعات متعلقة
الكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع
وأوضحت“فيتش” أن نمو إنتاج الغاز الأمريكي بسبب زيادة عمليات التنقيب مع اعتدال الطقس، أدى لخفض توقعات الأسعار في مركز“هنري هب” إلى 2.50 دولار لكل ألف قدم مكعبة بدلًا من 3.25 دولار.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الأربعاء:“أبقينا جميع توقعاتنا الأساسية بشأن النفط دون تغيير، ونتوقع أن تتراجع الأسعار على المدى المتوسط عن المستويات الحالية بسبب مزيج من تباطؤ الطلب والنمو القوي للمعروض”.
وتتوقع“فيتش” أن تؤدي اضطرابات الشحن في البحر الأحمر إلى الحفاظ على علاوة أسعار النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، لكنها لا تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط دون حدوث اضطرابات مادية في الإنتاج الفعلي، أو تصعيد أوسع للهجمات.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.