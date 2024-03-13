فيتش تخفض توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي وتثبتها للنفط في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت وكالة“فيتش” توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي عالميًا خلال العام الجاري بسبب ضعف الطلب ووفرة المعروض، بينما ثبتت تقديراتها لأسعار خامي برنت ونايمكس عند 80 دولارًا و75 دولارًا هذا العام.

ومع ضعف الطلب بسبب الطقس الدافئ، وضعف النشاط الصناعي وارتفاع مستويات المخزونات في أوروبا، تتوقع الوكالة أن يبلغ سعر الغاز الطبيعي في مركز“تي تي إف” الهولندي 10 دولارات لكل ألف قدم مكعبة بدلًا من 12 دولارًا.

موضوعاتالكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع

وأوضحت“فيتش” أن نمو إنتاج الغاز الأمريكي بسبب زيادة عمليات التنقيب مع اعتدال الطقس، أدى لخفض توقعات الأسعار في مركز“هنري هب” إلى 2.50 دولار لكل ألف قدم مكعبة بدلًا من 3.25 دولار.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الأربعاء:“أبقينا جميع توقعاتنا الأساسية بشأن النفط دون تغيير، ونتوقع أن تتراجع الأسعار على المدى المتوسط عن المستويات الحالية بسبب مزيج من تباطؤ الطلب والنمو القوي للمعروض”.

وتتوقع“فيتش” أن تؤدي اضطرابات الشحن في البحر الأحمر إلى الحفاظ على علاوة أسعار النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، لكنها لا تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط دون حدوث اضطرابات مادية في الإنتاج الفعلي، أو تصعيد أوسع للهجمات.

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