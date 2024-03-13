أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم على ارتفاع لتعزز مكاسبها خلال التداولات.
و صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 2.6% بما يعادل 2.11 دولار عند 84.03 دولار للبرميل.
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وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.8% أو 2.16 دولار إلى 79.72 دولار للبرميل.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974973
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