أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم على ارتفاع لتعزز مكاسبها خلال التداولات.

و صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 2.6% بما يعادل 2.11 دولار عند 84.03 دولار للبرميل.

موضوعاتالكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع فيتش تخفض توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي وتثبتها للنفط في 2024

وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.8% أو 2.16 دولار إلى 79.72 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

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