الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع، بعد استيعاب المستثمرين بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
أغلق مؤشر Stoxx 600 على ارتفاع بنسبة 0.2%. بينما استقر مؤشر DAX الألماني يُغلق على استقرار ، وكسب مؤشر CAC الفرنسي نحو 0.62%، فيما صعد مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.31%.
موضوعات متعلقة
الكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع فيتش تخفض توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي وتثبتها للنفط في 2024
وارتفعت أسهم التجزئة 3.6%، مع ارتفاع كبير لسهم Zalando الألماني بنسبة 19%.
يأتي هذا الانتعاش، بعد أن توقعت شركة بيع الأزياء بالتجزئة الألمانية، العودة إلى النمو هذا العام، حيث أعلنت عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 1.9% للعام بأكمله 2023.
وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي قيمة البضائع ونمو الإيرادات بين 0% و5% في عام 2024.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.