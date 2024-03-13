الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع، بعد استيعاب المستثمرين بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 على ارتفاع بنسبة 0.2%. بينما استقر مؤشر DAX الألماني يُغلق على استقرار ، وكسب مؤشر CAC الفرنسي نحو 0.62%، فيما صعد مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.31%.

موضوعاتالكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع فيتش تخفض توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي وتثبتها للنفط في 2024

وارتفعت أسهم التجزئة 3.6%، مع ارتفاع كبير لسهم Zalando الألماني بنسبة 19%.

يأتي هذا الانتعاش، بعد أن توقعت شركة بيع الأزياء بالتجزئة الألمانية، العودة إلى النمو هذا العام، حيث أعلنت عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 1.9% للعام بأكمله 2023.

وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي قيمة البضائع ونمو الإيرادات بين 0% و5% في عام 2024.

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