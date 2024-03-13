الكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة

MENAFN - Al-Borsa News) صادق الكنيست الإسرائيلي ، اليوم على الموازنة العامة للدولة لعام 2024، بعد تعديلها بإضافة عشرات مليارات الشواكل لتمويل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 159 يوما على قطاع غزة، وملائمتها مع متطلبات الحرب وتبعاتها.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن الكنيست الإسرائيلي أقر تعديل ميزانية البلاد للعام الجاري وذلك بزيادة حجم الإنفاق الحكومي إلى 584.1 مليار شيكل، نحو 160 مليار دولار.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع فيتش تخفض توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي وتثبتها للنفط في 2024

وأوردت القناة السابعة الإسرائيلية أن الهيئة العامة الكنيست صوتت في قراءتين ثانية وثالثة لصالح الميزانية الجديدة، ومشاريع القوانين المرافقة لها، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 55؛ وسط معارضة واسعة سواء من قبل المعارضة أو جهات في الائتلاف الحكومي.

وكان وزراء في الليكود – من بينهم وزير الزراعة، آفي ديختر – قد هددوا بالتصويت ضد الميزانية، بسبب الاقتطاع من ميزانيات وزاراتهم، وفي حالة دختر، تراجع عن تهديده بعد التوصل إلى تسوية مع نتنياهو الذي“تعهد بحل الأزمة حتى عيد الفصح”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

وبارك الليكود، المصادقة على الموازنة العامة، وقال في بيان، إن“ميزانية الدولة لعام 2024، تضمن استمرار الحرب ، وتعود بالنفع على مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة”.

من جانبه، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن“ميزانية الحرب المعدلة التي أقرها الكنيست لها أهداف واضحة: الفوز في الحرب، ودعم الجيش، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي. حتى النصر المطلق”.

وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الأمن وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس، وتشمل حزمة إنفاق تبلغ 584 مليار شيكل،تشمل تكلفة سداد الديون.

وتتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.

وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في فبراير الماضي، من 4.8% في يناير.

وفي العام الماضي، صادق الكنيست على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن الحرب على غزة، أحدثت هزة في الموازنة العامة والاقتصاد الإسرائيلية عموما، أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.

وخفضت وكالة“موديز”، الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (‭‭‭A2‬‬‬)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.





المصدر: