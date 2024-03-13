الكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صادق الكنيست الإسرائيلي ، اليوم على الموازنة العامة للدولة لعام 2024، بعد تعديلها بإضافة عشرات مليارات الشواكل لتمويل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 159 يوما على قطاع غزة، وملائمتها مع متطلبات الحرب وتبعاتها.
وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن الكنيست الإسرائيلي أقر تعديل ميزانية البلاد للعام الجاري وذلك بزيادة حجم الإنفاق الحكومي إلى 584.1 مليار شيكل، نحو 160 مليار دولار.
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وأوردت القناة السابعة الإسرائيلية أن الهيئة العامة الكنيست صوتت في قراءتين ثانية وثالثة لصالح الميزانية الجديدة، ومشاريع القوانين المرافقة لها، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 55؛ وسط معارضة واسعة سواء من قبل المعارضة أو جهات في الائتلاف الحكومي.
وكان وزراء في الليكود – من بينهم وزير الزراعة، آفي ديختر – قد هددوا بالتصويت ضد الميزانية، بسبب الاقتطاع من ميزانيات وزاراتهم، وفي حالة دختر، تراجع عن تهديده بعد التوصل إلى تسوية مع نتنياهو الذي“تعهد بحل الأزمة حتى عيد الفصح”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.
وبارك الليكود، المصادقة على الموازنة العامة، وقال في بيان، إن“ميزانية الدولة لعام 2024، تضمن استمرار الحرب ، وتعود بالنفع على مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة”.
من جانبه، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن“ميزانية الحرب المعدلة التي أقرها الكنيست لها أهداف واضحة: الفوز في الحرب، ودعم الجيش، وتعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي. حتى النصر المطلق”.
وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الأمن وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس، وتشمل حزمة إنفاق تبلغ 584 مليار شيكل،تشمل تكلفة سداد الديون.
وتتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.
وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في فبراير الماضي، من 4.8% في يناير.
وفي العام الماضي، صادق الكنيست على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن الحرب على غزة، أحدثت هزة في الموازنة العامة والاقتصاد الإسرائيلية عموما، أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.
وخفضت وكالة“موديز”، الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974971
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