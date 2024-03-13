رئيس الوزراء: مؤشرات على عودة الثقة فى العملة المحلية مع تزايد التحويلات والتنازلات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعمليات جنى أرباح لصناديق محلية أجنبية فى أسهم ((التجارى الدولى)) بقيمة 580 مليون جنيه مسح لـ”البورصة”: 10 بنوك تعدل حدود السحب الدولية خلال أسبوع 3 شركات مصرية تتأهل لمناقصة تنفيذ تجهيزات محطة“تحيا مصر1” بميناء دمياطقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن هناك مؤشرات على تحسن السيولة مع عودة ثقة المواطنين وشركات السياحة والمصريين بالخارج فى الجنيه المصرى وتزايد التحويلات والتنازلات.

وكشف رئيس الوزراء، أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، وأن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ولم يكشف البيان حجم تلك المستحقات لكن مصادر قد صرحت لـ”البورصة”، أن إجمالى المستحقات 6.25 مليار دولار وأنه سيتم تخصيص ما بين مليار و1.5 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة لسداد جزء منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعرين الرسمى والموازى.

وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال إن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت فى استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه، وإن الأيام الماضية شهدت أيضاً زيادة فى تحويلات شركات السياحة للدولار، للجهاز المصرفى، والحصول على الجنيه.

وفى السياق ذاته، أفرجت الجمارك عن سلع بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أول 10 أيام من شهر مارس، وكانت الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية، والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر، بحسب بيان من وزارة المالية.

وقال عماد قناوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك سرعت وتيرة الافراج للقطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، منذ مطلع الأسبوع الحالى.

أضاف أن الإفراجات لتلك القطاعات ستنعش الأسواق خلال المرحلة المقبلة، وتؤدى لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

وقال مصطفى المكاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه رغم توسع البنوك فى تسليم“نموذج 4” للعديد من الشحنات والبضائع، لكن رفع الدولار الجمركى يحد من انعكاس ذلك على أسعار بعض السلع.

وقال السيد نواوى، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معظم الشحنات الغذائية المتراكمة على مدار الشهور القليلة الماضية، تم الإفراج عنها.

وقال محسن التاجورى، مستورد أخشاب، إن البنوك التى يتعامل معها دبرت له أكثر من نصف قيمة البضائع المتراكمة بالموانئ، والتى تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار.

أضاف أن البنوك هى من بادرت بالتواصل معه، وخاطبته مطلع الأسبوع الحالى، لتدبير احتياجاته الدولارية ومن ثم تسليم“نموذج 4” لشحناته وفقا لأولوية الخروج. أشار إلى أن الدولار الجمركى تم احتسابه على شحناته عند 49.5 جنيه، ودبرت له البنوك على السعر الرسمى المعلن على الشاشة عند فتح الاعتماد المستندى. وأصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات أمس الأول تُلزم المستوردين، أو وكلائهم عند إدراج بيانات الإقرار الجمركى على منصة نافذة“تحديد إسم البنك القائم بتحويل قيمة الشحنة” وذلك للحالات التى تتطلب تقديم نموذج 4 عند الاستيراد من الخارج وفقاً لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحة القواعد المنفذة لهذا القانون. وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك“لـ”البورصة” إن الهدف من التعليمات مساعدة المستوردين، إذ أنالبنك المركزى مستعد لتوفير العملة للبضائع المتواجدة فى الموانئ، ولكن البنك الذى سيتم تعامل المستورد معه غير معلوم. أضاف:“لذلك صدرت التعليمات بضرورة معلومية البنك الذى سيقوم بتحويل قيمة الشحنة لدى المركزى”. وأضاف أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة ستساعدا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج. ولفت إلى أن الجمارك تعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.