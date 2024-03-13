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شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

3/13/2024 11:21:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / استشهد ستة مواطنين على الأقل وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على تجمع للمواطنين عند دوار الكويت في غزة، أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة 83 آخرين على الاقل، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة مدنية في "خربة العدس".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 31272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73024، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض

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