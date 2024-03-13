كاشكاري يتوقع خفض الفيدرالي للفائدة مرتين بحد أقصى هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس خفض الفائدة في الولايات المتحدة مرتين بحد أقصى في عام 2024، وذلك في ظل استمرار قوة سوق العمل والنمو الاقتصادي.
وقال“كاشكاري” الذي لا يمتلك حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام خلال حدث استضافته صحيفة“وول ستريت جورنال” الأربعاء، إنه لم يضع اللمسات الأخيرة على توقعاته بشأن الاجتماع القادم للمصرف المركزي.
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وأوضح أنه عند صدور تقديرات صناع السياسة النقدية حول سعر الفائدة عقب اجتماع ديسمبر، كانت توقعاته تشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين هذا العام، ومن المحتمل أن تُظهر توقعاته الجديدة نفس العدد من التخفيضات أو ربما أقل.
وأضاف:“من الصعب بالنسبة لي أن أرى البيانات الواردة تشير إلى تخفيضات أكبر مما قلته في ديسمبر”، موضحاً أن بيانات التضخم الواردة هي التي سوف تحدد عدد التخفيضات المتوقعة.
وتابع بأن استمرار قوة سوق العمل، والنمو الاقتصادي تبيّن أن ارتفاع أسعار الفائدة لا توثر بشكل كبير على كبح النشاط الاقتصادي، متسائلاً عن جدوى اتخاذ قرار بشأن الفائدة في ظل ارتفاع التوظيف، وتحسن أوضاع الشركات، وانحسار التضخم.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة لن تكون خطة الهجوم الأولى لبنك الاحتياطي الفيدرالي حتى لو عاود التضخم ارتفاعه مجدداً، وأن الإجراء الأول في هذه الحالة سوف يكون الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي لفترة ممتدة.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974892
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