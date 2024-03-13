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كاشكاري يتوقع خفض الفيدرالي للفائدة مرتين بحد أقصى هذا العام

3/13/2024 11:08:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس خفض الفائدة في الولايات المتحدة مرتين بحد أقصى في عام 2024، وذلك في ظل استمرار قوة سوق العمل والنمو الاقتصادي.

وقال“كاشكاري” الذي لا يمتلك حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام خلال حدث استضافته صحيفة“وول ستريت جورنال” الأربعاء، إنه لم يضع اللمسات الأخيرة على توقعاته بشأن الاجتماع القادم للمصرف المركزي.

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وأوضح أنه عند صدور تقديرات صناع السياسة النقدية حول سعر الفائدة عقب اجتماع ديسمبر، كانت توقعاته تشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين هذا العام، ومن المحتمل أن تُظهر توقعاته الجديدة نفس العدد من التخفيضات أو ربما أقل.

وأضاف:“من الصعب بالنسبة لي أن أرى البيانات الواردة تشير إلى تخفيضات أكبر مما قلته في ديسمبر”، موضحاً أن بيانات التضخم الواردة هي التي سوف تحدد عدد التخفيضات المتوقعة.

وتابع بأن استمرار قوة سوق العمل، والنمو الاقتصادي تبيّن أن ارتفاع أسعار الفائدة لا توثر بشكل كبير على كبح النشاط الاقتصادي، متسائلاً عن جدوى اتخاذ قرار بشأن الفائدة في ظل ارتفاع التوظيف، وتحسن أوضاع الشركات، وانحسار التضخم.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة لن تكون خطة الهجوم الأولى لبنك الاحتياطي الفيدرالي حتى لو عاود التضخم ارتفاعه مجدداً، وأن الإجراء الأول في هذه الحالة سوف يكون الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي لفترة ممتدة.


المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107974892

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