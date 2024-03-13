باول: موعد خفض الفائدة ليس بعيدًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“جيروم باول” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن موعد خفض الفائدة قد لا يكون“بعيداً جداً” إذا ما توافقت مؤشرات التضخم.
وأكد“باول” في خطاب أمس الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أن صناع السياسة النقدية ينتظرون حتى يصبحوا أكثر ثقة بشأن تحرك التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2%، قائلاً:“عندما نحصل على هذه الثقة، ونحن لسنا بعيدين عن ذلك، سيكون من المناسب البدء في خفض مستوى تقييد السياسة النقدية”.
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ولم يقدم“باول” جدولاً زمنياً للموعد الذي يتوقع فيه خفض الفائدة، لكنه أشار إلى اقترابه، وأوضح أنه سيتم اتخاذ قرار الخفض كي لا يدفع البنك المركزي الاقتصاد نحو الركود بدلاً من تطبيع السياسة النقدية مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974891
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