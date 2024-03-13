باول: موعد خفض الفائدة ليس بعيدًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال“جيروم باول” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن موعد خفض الفائدة قد لا يكون“بعيداً جداً” إذا ما توافقت مؤشرات التضخم.

وأكد“باول” في خطاب أمس الخميس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أن صناع السياسة النقدية ينتظرون حتى يصبحوا أكثر ثقة بشأن تحرك التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2%، قائلاً:“عندما نحصل على هذه الثقة، ونحن لسنا بعيدين عن ذلك، سيكون من المناسب البدء في خفض مستوى تقييد السياسة النقدية”.

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ولم يقدم“باول” جدولاً زمنياً للموعد الذي يتوقع فيه خفض الفائدة، لكنه أشار إلى اقترابه، وأوضح أنه سيتم اتخاذ قرار الخفض كي لا يدفع البنك المركزي الاقتصاد نحو الركود بدلاً من تطبيع السياسة النقدية مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.





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