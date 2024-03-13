مسؤول بـالمركزي الأوروبي: سنناقش خفض الفائدة في اجتماعي أبريل ويونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي“أولي رين” أن البنك سيناقش خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعيه المقبلين.
وأوضح في تدوينة نشرت الجمعة: تقييمي الخاص هو أنه بناءً على التوقعات الحالية فإن مخاطر السيطرة على التضخم التي قد تنتج عن خفض الفائدة في وقت سابق لأوانه تراجعت بشكل كبير.
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وأشار إلى المعدل السريع في زيادة الأجور يحافظ على تضخم الخدمات، وهو العامل الأهم حاليًا في تسارع التضخم.
وبشكل منفصل، ذكر“فيليروي دي جالو” محافظ المركزي الفرنسي أنه من المرجح أن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة في الربيع أي بين أبريل ويونيو.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107974890
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