مسؤول بـالمركزي الأوروبي: سنناقش خفض الفائدة في اجتماعي أبريل ويونيو

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي“أولي رين” أن البنك سيناقش خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعيه المقبلين.

وأوضح في تدوينة نشرت الجمعة: تقييمي الخاص هو أنه بناءً على التوقعات الحالية فإن مخاطر السيطرة على التضخم التي قد تنتج عن خفض الفائدة في وقت سابق لأوانه تراجعت بشكل كبير.

موضوعاتالكنيست الإسرائيلي يقر رفع ميزانية 2024 إلى 160 مليار دولار لتمويل الحرب في غزة الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع أسعار النفط تعزز مكاسبها وتغلق التعاملات على ارتفاع

وأشار إلى المعدل السريع في زيادة الأجور يحافظ على تضخم الخدمات، وهو العامل الأهم حاليًا في تسارع التضخم.

وبشكل منفصل، ذكر“فيليروي دي جالو” محافظ المركزي الفرنسي أنه من المرجح أن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة في الربيع أي بين أبريل ويونيو.





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