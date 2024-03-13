بعد رفع الفائدة.. ما العائد الذى تقدمه البنوك على شهادات الادخار الإسلامية؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) “أبو ظبى الإسلامى” يتيح شهادة ادخار بعائد 23% لفئة 2.5 مليون جنيه
تتيح البنوك العاملة فى السوق المصرى، سواء الإسلامية أو البنوك التقليدية التى تقدم منتجات إسلامية، شهادات ادخارية أو صكوكا لجذب إيداعات العملاء المهتمين بهذا النوع من شهادات الادخار.
وتشابهت كل البنوك فى وجود الشهادات الثلاثية، بينما طرح بنكا“مصر” و”البركة” شهادات إسلامية لفترات تصل إلى 10 سنوات، بينما أما بنك فيصل فيتيح منتجات ذات آجال أكثر تنوعًا ما بين 3 أو 4 أو 5 أو 7 سنوات بعائد مجمع.
موضوعات متعلقة
شركات الأغذية تراهن على العروض والتخفيضات لزيادة المبيعات أي مستقبل ينتظر أداء الأسهم بعد ارتفاع الفائدة؟ الشركات تتفاوض مع البنوك على قيمة ومدة تدبير العملة للبضائع المحتجزة
ويتيح بنك مصر أقل فئة شهادات تبدأ من 500 جنيه، بينما يقدم مصرف أبو ظبى الإسلامى أعلى عائد عند 23% لـشريحة 2.5 مليون جنيه. بنك مصر
يطرح بنك مصر لعملائه 4 شهادات ادخارية بالعملة المحلية، بمدد تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 10 سنوات، وبدورية صرف عائد شهرية أو ربع سنوية، وطرأ آخر تعديل عليها فى 29 فبراير الماضى.
وينوه البنك بأن العائد متغير وفقًا لنتائج أعماله والنسب السنوية يتم تقسيمها وإضافتها للحسابات وفقًا لدورية العائد.
تبدأ فئة شهادات الادخار الإسلامية ذات العائد ربع سنوي، من 500 جنيه ومضاعفاتها، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بمعدل عائد 18.5%.
بينما تبدأ شهادات الادخار الإسلامية ذات العائد الشهرى من فئة ألف جنيه جنيه ومضاعفاتها، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بمعدل عائد 18.6%.
وبالنسبة لشهادات الخير الإسلامية سواء ذات العائد الشهرى أو الربع سنوى، فإن مدتها تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، وتبدأ من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها، مع اختلاف العائد حسب دورية الصرف، شهادة العائد ربع سنوى يصل عائدها إلى 17.6%، أما الشهادة ذات دورية صرف العائد الشهرى فيصل عائدها إلى 17.1%.
ويطرح البنك شهادتين ادخاريتين إسلاميتين بالعملة الأجنبية بالدولار الأمريكى.
الأولى بدورية صرف العائد ربع سنويًا ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد تبدأ من فئة 500 دولار ومضاعفتها، بعائد 5%، والثانية بدورية صرف العائد شهريًا مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد تبدأ من فئة ألف دولار ومضاعفاتها بعائد 5.05%. بنك الكويت الوطنى
ويقدم بنك الكويت الوطنى – مصر، شهادة الإيداع الإسلامية للأفراد فقط لمدة 3 سنوات ذات عائد متغير، وتتيح الشهادات لحاملها الحصول على تمويل بضمان الشهادات يصل إلى 90% من قيمتها.
ويصل عائد الشهادات ذات دورية صرف شهريًا إلى 19.75%، وذات دورية صرف العائد ربع سنويًا إلى 20%، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات ألف جنيه. بنك الاستثمار العربى
لدى بنك الاستثمار العربى 3 شهادات اسلامية تختلف حسب دورية صرف العائد، وهى شهادات ثلاثية، تبدأ من فئة ألف جنيه ومضاعفاتها، وهى متاحة للأفراد فقط وبالعملة المحلية،ولا يتمكن العميل من استراداد الشهادة قبل 6 أشهر، بينما الاسترداد بعد تلك المدة يتم وفقًا لجدول نسب الاسترداد.
ويمكن إجراء مرابحات إسلامية بضمان الشهادات بحد أقصى 90% للأفراد و95% لعملاء البريمير.
الشهادة الأولى بعائد نصف سنوى يُصرف فى 30 يونيو و12 ديسمبر من كل عام ويُحدد وفقًا لنتائج أعمال البنك كل 6 أشهر، وبالنسبة للشهادة الثانية الادخارية 3 سنوات بعائد شهرى متغير وفقًا لأسعار الكوريدور، ويتم صرفه شهريًا وتبدأ فئة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادة الثالثة بعائد يُصرف ربع سنويًا متغير وفقًا لأسعار الكوريدور. بنك قناة السويس
لدى بنك قناة السويس، 3 شهادات ادخارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إثنان منهم بالعملة المحلية وهم“الميسرة” و”الخير” متاحين للأفراد فقط وواحدة بالدولار الأمريكى،“الخير الدولارية” متاحة للأفراد والشركات، وتصل مدتها جميعا إلى 3 سنوات.
بالنسبة لشهادة الخير، يبدأ الحد الأدنى الخاص بها من 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف، ويُصرف عائدها شهريًا والذى يبلغ 18%، وهى شهادة قابلة للاسترداد بعد مرور أول 6 أشهر، وحال استرداد قيمة الصك خلال فترة من 7 أشهر إلى 12 شهرًا تصل نسبة الخصم من سعر العائد السنوى المطبق على الشهادة 9.75%، أما الاسترداد خلال السنة الثانية، تصل نسبة الخصم من سعر العائد السنوى 9%، وتصل نسبة الخصم من العائد السنوى 8.25% خلال السنة الثالثة.
أما عن شهادة الخير الدولارية، يبدأ الحد الأدنى من 5 آلاف دولار ومضاعفات الألف دولار وتصل مدتها إلى 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريًا ويبلغ 2.25% سنويًا، وهي شهادة متاحة للأفراد والشركات.
وتعتبر الشهادة قابلة للاسترداد بعد أول 6 شهور، ولكن فى حال طلب العميل استردادها خلال النصف الثانى من العام الأول للشهادة، فإنه سيتنازل عن العائد.
وحال طلب العميل استرداد الشهادة خلال العام الثانى، تصل نسبة الخصم من العائد السنوى المطبق على الشهادة 1.5%، وإذا استردها خلال العام الثالث يصل الخصم من العائد إلى 1%.
ويتيح البنك شهادة الخير بالعملة المحلية للأفراد فقط، لمدة 3 سنوات وبحد أدنى 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، ويُصرف العائد شهريًا ويبلغ 18% سنويًا.
ويتاح استرداد الشهادة بعد مرور أول 6 أشهر، وحال استردادها خلال الفترة من الشهر 7 إلى 12 شهرًا، يصل الخصم من العائد السنوي المطبق عليها 6 %، ويُخصم 5% خلال السنة الثانية، و4.75% خلال السنة الثالثة. بنك فيصل
يتيح بنك فيصل 4 شهادات ادخارية بمُدد متنوعة، 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، تُجدد تلقائيًا ما لم يطلب العميل غير ذلك.
وتبدأ فئة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، ويحتسب العائد بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويحتسب من اليوم التالى ليوم الشراء على أساس السنة 360 يوما.
ويمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك، ويُجرى البنك سحبًا مرتين كل عام لمنح أصحاب الشهادات فرصة لأداء عمرة، بشرط ألا يقل الرصيد عن 5 آلاف جنيه.
ويتيح البنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر على الأقل، ويسقط حق العميل فى العائد عن الشهر المسحوب خلاله دون خصم فرق عائد عن الفترة السابقة. هل أفرط البنك المركزى فى استخدام سلاح الفائدة؟
ويتغير العائد ربع سنويًا، وكان أحدث عائد أتيح لشهادات الـ 3 سنوات 3.3% يُصرف ربع سنويًا، أما عائد الشهادة الرباعية 4.6% يُصرف ربع سنويًا.
وبالنسبة للشهادة الخماسية ذات عائدًا شهريًا، يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل، ووصل أحدث عائد إلى 1.5%.
أما عن الشهادة السباعية“نما” ذات العائد المجمع، وصل أحدث عائد متغير إلى 4.65%، ويبدأ احتساب العائد اعتباراً من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه، ولكن يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالى، وهكذا حتى نهاية أجلها مما يعمل على زيادة معدل العائد التراكمى المحتسب عليها.
ويجوز لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع لها بعد مضى 4 سنوات ،كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء. بنك أبو ظبى الأول
ويُقدم بنك أبو ظبى الأول عوائد متدرجة حسب فئة الشهادة ودورية صرف العائد، على شهادة“الوكالة” ولا يوفر البنك شهادات إسلامية غيرها، وفقًا لخدمة العملاء الخاصة بالبنك.
فى حالة اختار العميل دورية صرف عائد شهرية، يبدأ العائد من 4% سنوية للفئة من ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، و4.25% سنوية للفئة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، و4.75% سنوية للفئة من 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، و5% سنوية للفئة أكثر من 2 مليون جنيه.
وبالنسبة لدورية الصرف ربع السنوية، يُضاف 0.25% معدل العائد الخاصة بكل فئة، أما عن مدة الشهادة، يتيح البنك 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات. بنك الشركة المصرفية العربية
يُقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، شهادة إسلامية واحدة باسم“المن” ومدتها 3 سنوات، وتبدأ من 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها ويصل أحدث عائد متغير مطبق عليها إلى 10%.
ويعتبر عائد تلك الشهادة متغيرا، يتم تحديده بناءً على ربحية المعاملات الإسلامية في البنك، ويمكن تعديله وفقًا للتغييرات الجديدة ، كما هو الحال في عقد المضاربة الشرعية، ويطبق التعديل في معدل العائد على الشهادات الجديدة والحالية.
تعفى قيمة الشهادة والأرباح التي تنتج عنها وكذلك قيمة استردادها من جميع أنواع الضرائب. بنك البركة
يقدم بنك البركة لعملائه 3 شهادات ادخارية بالعملة المحلية بعوائد متنوعة، وتبدأ جميعها من فئة ألف جنيه وتصل مدتها لـ 3 سنوات.
وتوفر شهادة”الماسية بلس” أعلى عائد متغير سنوى لا يقل عن 19% يُصرف شهريًا، بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، أما شهادة“الماسية” ذات دورية الصرف الشهرية بعائد لا يقل عن 16% بحد أدنى 5 آلاف جنيه،وذات دورية صرف العائد السنوية لا تقل عن عائد 17.25% سنويًا بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.
وبالنسبة لشهادة الذهبية، مدتها 3 سنوات بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، ويبلغ عائدها السنوي 14%. المصرف المتحد
يطرح البنك شهادات ادخارية إسلامية متنوعة الامتيازات والعوائد، بالعملة المحلة وبعملات أجنبية أيضًا.
يقدم البنك الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، بدورية صرف صرف ربع سنوية أو شهرية ذات بعائد تحت التسوية 13% تصرف شهريًا، أو 13.5% تصرف ربع سنويًا، وتبدأ من فئة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها. ويتيح المصرف تمويل العميل حتى 90% من قيمة الشهادة، مصرف أبو ظبى الإسلامى
يتيح مصرف أبو ظبى الإسلامى عوائد متدرجة حسب شرائح قيمة الصك، ويصل أعلى عائد إلى 23% وذلك لفئة 2.5 مليون جنيه وأكثر، بينما يبلغ عائد فئة المليون جنيه 17.25%.
MENAFN13032024000202011048ID1107974889