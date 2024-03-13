بعد رفع الفائدة.. ما العائد الذى تقدمه البنوك على شهادات الادخار الإسلامية؟

تتيح البنوك العاملة فى السوق المصرى، سواء الإسلامية أو البنوك التقليدية التى تقدم منتجات إسلامية، شهادات ادخارية أو صكوكا لجذب إيداعات العملاء المهتمين بهذا النوع من شهادات الادخار.

وتشابهت كل البنوك فى وجود الشهادات الثلاثية، بينما طرح بنكا“مصر” و”البركة” شهادات إسلامية لفترات تصل إلى 10 سنوات، بينما أما بنك فيصل فيتيح منتجات ذات آجال أكثر تنوعًا ما بين 3 أو 4 أو 5 أو 7 سنوات بعائد مجمع.

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ويتيح بنك مصر أقل فئة شهادات تبدأ من 500 جنيه، بينما يقدم مصرف أبو ظبى الإسلامى أعلى عائد عند 23% لـشريحة 2.5 مليون جنيه.

يطرح بنك مصر لعملائه 4 شهادات ادخارية بالعملة المحلية، بمدد تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 10 سنوات، وبدورية صرف عائد شهرية أو ربع سنوية، وطرأ آخر تعديل عليها فى 29 فبراير الماضى.

وينوه البنك بأن العائد متغير وفقًا لنتائج أعماله والنسب السنوية يتم تقسيمها وإضافتها للحسابات وفقًا لدورية العائد.

تبدأ فئة شهادات الادخار الإسلامية ذات العائد ربع سنوي، من 500 جنيه ومضاعفاتها، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بمعدل عائد 18.5%.

بينما تبدأ شهادات الادخار الإسلامية ذات العائد الشهرى من فئة ألف جنيه جنيه ومضاعفاتها، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بمعدل عائد 18.6%.

وبالنسبة لشهادات الخير الإسلامية سواء ذات العائد الشهرى أو الربع سنوى، فإن مدتها تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، وتبدأ من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها، مع اختلاف العائد حسب دورية الصرف، شهادة العائد ربع سنوى يصل عائدها إلى 17.6%، أما الشهادة ذات دورية صرف العائد الشهرى فيصل عائدها إلى 17.1%.

ويطرح البنك شهادتين ادخاريتين إسلاميتين بالعملة الأجنبية بالدولار الأمريكى.

الأولى بدورية صرف العائد ربع سنويًا ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد تبدأ من فئة 500 دولار ومضاعفتها، بعائد 5%، والثانية بدورية صرف العائد شهريًا مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد تبدأ من فئة ألف دولار ومضاعفاتها بعائد 5.05%.

ويقدم بنك الكويت الوطنى – مصر، شهادة الإيداع الإسلامية للأفراد فقط لمدة 3 سنوات ذات عائد متغير، وتتيح الشهادات لحاملها الحصول على تمويل بضمان الشهادات يصل إلى 90% من قيمتها.

ويصل عائد الشهادات ذات دورية صرف شهريًا إلى 19.75%، وذات دورية صرف العائد ربع سنويًا إلى 20%، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات ألف جنيه.

لدى بنك الاستثمار العربى 3 شهادات اسلامية تختلف حسب دورية صرف العائد، وهى شهادات ثلاثية، تبدأ من فئة ألف جنيه ومضاعفاتها، وهى متاحة للأفراد فقط وبالعملة المحلية،ولا يتمكن العميل من استراداد الشهادة قبل 6 أشهر، بينما الاسترداد بعد تلك المدة يتم وفقًا لجدول نسب الاسترداد.

ويمكن إجراء مرابحات إسلامية بضمان الشهادات بحد أقصى 90% للأفراد و95% لعملاء البريمير.

الشهادة الأولى بعائد نصف سنوى يُصرف فى 30 يونيو و12 ديسمبر من كل عام ويُحدد وفقًا لنتائج أعمال البنك كل 6 أشهر، وبالنسبة للشهادة الثانية الادخارية 3 سنوات بعائد شهرى متغير وفقًا لأسعار الكوريدور، ويتم صرفه شهريًا وتبدأ فئة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادة الثالثة بعائد يُصرف ربع سنويًا متغير وفقًا لأسعار الكوريدور.

لدى بنك قناة السويس، 3 شهادات ادخارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إثنان منهم بالعملة المحلية وهم“الميسرة” و”الخير” متاحين للأفراد فقط وواحدة بالدولار الأمريكى،“الخير الدولارية” متاحة للأفراد والشركات، وتصل مدتها جميعا إلى 3 سنوات.

بالنسبة لشهادة الخير، يبدأ الحد الأدنى الخاص بها من 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف، ويُصرف عائدها شهريًا والذى يبلغ 18%، وهى شهادة قابلة للاسترداد بعد مرور أول 6 أشهر، وحال استرداد قيمة الصك خلال فترة من 7 أشهر إلى 12 شهرًا تصل نسبة الخصم من سعر العائد السنوى المطبق على الشهادة 9.75%، أما الاسترداد خلال السنة الثانية، تصل نسبة الخصم من سعر العائد السنوى 9%، وتصل نسبة الخصم من العائد السنوى 8.25% خلال السنة الثالثة.

أما عن شهادة الخير الدولارية، يبدأ الحد الأدنى من 5 آلاف دولار ومضاعفات الألف دولار وتصل مدتها إلى 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريًا ويبلغ 2.25% سنويًا، وهي شهادة متاحة للأفراد والشركات.

وتعتبر الشهادة قابلة للاسترداد بعد أول 6 شهور، ولكن فى حال طلب العميل استردادها خلال النصف الثانى من العام الأول للشهادة، فإنه سيتنازل عن العائد.

وحال طلب العميل استرداد الشهادة خلال العام الثانى، تصل نسبة الخصم من العائد السنوى المطبق على الشهادة 1.5%، وإذا استردها خلال العام الثالث يصل الخصم من العائد إلى 1%.

ويتيح البنك شهادة الخير بالعملة المحلية للأفراد فقط، لمدة 3 سنوات وبحد أدنى 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، ويُصرف العائد شهريًا ويبلغ 18% سنويًا.

ويتاح استرداد الشهادة بعد مرور أول 6 أشهر، وحال استردادها خلال الفترة من الشهر 7 إلى 12 شهرًا، يصل الخصم من العائد السنوي المطبق عليها 6 %، ويُخصم 5% خلال السنة الثانية، و4.75% خلال السنة الثالثة.

يتيح بنك فيصل 4 شهادات ادخارية بمُدد متنوعة، 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، تُجدد تلقائيًا ما لم يطلب العميل غير ذلك.

وتبدأ فئة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، ويحتسب العائد بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويحتسب من اليوم التالى ليوم الشراء على أساس السنة 360 يوما.

ويمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك، ويُجرى البنك سحبًا مرتين كل عام لمنح أصحاب الشهادات فرصة لأداء عمرة، بشرط ألا يقل الرصيد عن 5 آلاف جنيه.

ويتيح البنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر على الأقل، ويسقط حق العميل فى العائد عن الشهر المسحوب خلاله دون خصم فرق عائد عن الفترة السابقة.

ويتغير العائد ربع سنويًا، وكان أحدث عائد أتيح لشهادات الـ 3 سنوات 3.3% يُصرف ربع سنويًا، أما عائد الشهادة الرباعية 4.6% يُصرف ربع سنويًا.

وبالنسبة للشهادة الخماسية ذات عائدًا شهريًا، يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل، ووصل أحدث عائد إلى 1.5%.

أما عن الشهادة السباعية“نما” ذات العائد المجمع، وصل أحدث عائد متغير إلى 4.65%، ويبدأ احتساب العائد اعتباراً من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه، ولكن يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالى، وهكذا حتى نهاية أجلها مما يعمل على زيادة معدل العائد التراكمى المحتسب عليها.

ويجوز لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع لها بعد مضى 4 سنوات ،كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء.

ويُقدم بنك أبو ظبى الأول عوائد متدرجة حسب فئة الشهادة ودورية صرف العائد، على شهادة“الوكالة” ولا يوفر البنك شهادات إسلامية غيرها، وفقًا لخدمة العملاء الخاصة بالبنك.

فى حالة اختار العميل دورية صرف عائد شهرية، يبدأ العائد من 4% سنوية للفئة من ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، و4.25% سنوية للفئة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، و4.75% سنوية للفئة من 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، و5% سنوية للفئة أكثر من 2 مليون جنيه.

وبالنسبة لدورية الصرف ربع السنوية، يُضاف 0.25% معدل العائد الخاصة بكل فئة، أما عن مدة الشهادة، يتيح البنك 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات.

يُقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، شهادة إسلامية واحدة باسم“المن” ومدتها 3 سنوات، وتبدأ من 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها ويصل أحدث عائد متغير مطبق عليها إلى 10%.

ويعتبر عائد تلك الشهادة متغيرا، يتم تحديده بناءً على ربحية المعاملات الإسلامية في البنك، ويمكن تعديله وفقًا للتغييرات الجديدة ، كما هو الحال في عقد المضاربة الشرعية، ويطبق التعديل في معدل العائد على الشهادات الجديدة والحالية.

تعفى قيمة الشهادة والأرباح التي تنتج عنها وكذلك قيمة استردادها من جميع أنواع الضرائب.

يقدم بنك البركة لعملائه 3 شهادات ادخارية بالعملة المحلية بعوائد متنوعة، وتبدأ جميعها من فئة ألف جنيه وتصل مدتها لـ 3 سنوات.

وتوفر شهادة”الماسية بلس” أعلى عائد متغير سنوى لا يقل عن 19% يُصرف شهريًا، بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، أما شهادة“الماسية” ذات دورية الصرف الشهرية بعائد لا يقل عن 16% بحد أدنى 5 آلاف جنيه،وذات دورية صرف العائد السنوية لا تقل عن عائد 17.25% سنويًا بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

وبالنسبة لشهادة الذهبية، مدتها 3 سنوات بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، ويبلغ عائدها السنوي 14%.

يطرح البنك شهادات ادخارية إسلامية متنوعة الامتيازات والعوائد، بالعملة المحلة وبعملات أجنبية أيضًا.

يقدم البنك الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، بدورية صرف صرف ربع سنوية أو شهرية ذات بعائد تحت التسوية 13% تصرف شهريًا، أو 13.5% تصرف ربع سنويًا، وتبدأ من فئة الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها. ويتيح المصرف تمويل العميل حتى 90% من قيمة الشهادة،

يتيح مصرف أبو ظبى الإسلامى عوائد متدرجة حسب شرائح قيمة الصك، ويصل أعلى عائد إلى 23% وذلك لفئة 2.5 مليون جنيه وأكثر، بينما يبلغ عائد فئة المليون جنيه 17.25%.