35.6 مليار جنيه موازنة بنك ناصر للعام المالي 2024-2025

MENAFN - Al-Borsa News) ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وصرحت الوزيرة، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024-2025، حيث تم تقديرها بمبلغ 35.6 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه ربط العام المالي 2023-2024 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 11%.

موضوعاترئيس الوزراء: مؤشرات على عودة الثقة فى العملة المحلية مع تزايد التحويلات والتنازلات عمليات جنى أرباح لصناديق محلية أجنبية فى أسهم ((التجارى الدولى)) بقيمة 580 مليون جنيه مسح لـ”البورصة”: 10 بنوك تعدل حدود السحب الدولية خلال أسبوع

وأضافت أنه تمت مراعاة أن يتماشى مشروع موازنة بنك ناصر مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة؛ من خلال الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح ومراعاة ترشيد الإنفاق دون الإخلال بواجبات ومسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف تعظيم موارد البنك لخدمة الأغراض الاجتماعية، وتشجيع الادخار للأفراد والهيئات وقبول الودائع الاستثمارية.

وأشارت القباج، إلى أنه تم مناقشة استراتيجية وخطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المتفرقة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كافة محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية، بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، ومن المتوقع افتتاح 9 فروع أخرى خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني.

وأشار عبدالفضيل إلى أنه خلال الاجتماع تم عرض ما تم من مستجدات لاستغلال قطعة الأرض الخاصة بمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا، والمستجدات بشأن الانتهاء من إشهار العناصر العقارية بطريقة الإيداع في نطاق مناطق جنوب وشمال القاهرة.