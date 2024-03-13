كايرو للصرافة تجذب نحو 50 مليون جنيه تنازلات بالعملة الأجنبية منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت شركة كايرو للصرافة، التابعة لبنك القاهرة نحو 50 مليون جنيه من العملات الأجنبية بعد 6 أيام من بدء تحرير سعر الجنيه، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.

وأوضح ((رجائى))، أن الدولار استحوذ على 60% من إجمالى حصيلة التنازلات، يليه اليورو ثم الريال السعودى، ومن ثم باقى العملات الأخرى.

موضوعاتالقاضى: %30 من فريق عمل“المصرف المتحد” نساء 35.6 مليار جنيه موازنة بنك ناصر للعام المالي 2024-2025 اليوم.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم“قطر الوطني”

وأضاف أن فروع الشركة فى المناطق السياحية خاصة فى الغردقة والأقصر شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء خلال الأيام الماضية.

وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وأعلنت مصر، الأربعاء الماضى، تحرير سعر الصرف، وفقد الجنيه نحو 38% من قيمته منذ ذلك الحين واستقر حول مستويات 49.5 جنيه فى البنوك، وهى مستويات تجاوز السوق غير الرسمى.

وقال محافظ البنك المركزى، حسن عبدالله، إنَّ مصر لم تعد تستهدف سعراً معيناً للصرف، بما يقيها من التعرض لأزمات العملة الناتجة من اختلال مستويات العرض والطلب، وأدت لظهور سوق موازٍ.

وتزامن ذلك مع رفع الفائدة 6% ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.