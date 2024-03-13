كايرو للصرافة تجذب نحو 50 مليون جنيه تنازلات بالعملة الأجنبية منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جمعت شركة كايرو للصرافة، التابعة لبنك القاهرة نحو 50 مليون جنيه من العملات الأجنبية بعد 6 أيام من بدء تحرير سعر الجنيه، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.
وأوضح ((رجائى))، أن الدولار استحوذ على 60% من إجمالى حصيلة التنازلات، يليه اليورو ثم الريال السعودى، ومن ثم باقى العملات الأخرى.
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وأضاف أن فروع الشركة فى المناطق السياحية خاصة فى الغردقة والأقصر شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء خلال الأيام الماضية.
وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وأعلنت مصر، الأربعاء الماضى، تحرير سعر الصرف، وفقد الجنيه نحو 38% من قيمته منذ ذلك الحين واستقر حول مستويات 49.5 جنيه فى البنوك، وهى مستويات تجاوز السوق غير الرسمى.
وقال محافظ البنك المركزى، حسن عبدالله، إنَّ مصر لم تعد تستهدف سعراً معيناً للصرف، بما يقيها من التعرض لأزمات العملة الناتجة من اختلال مستويات العرض والطلب، وأدت لظهور سوق موازٍ.
وتزامن ذلك مع رفع الفائدة 6% ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
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