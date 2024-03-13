مصر للصرافة: 420 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية فى 6 أيام

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة لشركة مصر للصرافة بعد 6 أيام من التعويم 420 مليون جنيه، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.

وقال ((فوزى))، إنَّ الدولار يمثل نحو 40% من العملات الأجنبية التى تم التنازل عنها للشركة، يليه الريال السعودى بنحو 35% من إجمالى العملات الأجنبية المتناول عنها، ثم اليورو بنحو 10%، وتذهب النسبة المتبقية للدرهم الإماراتى والعملات الأجنبية الأخرى.

موضوعات“كايرو للصرافة” تجذب نحو 50 مليون جنيه تنازلات بالعملة الأجنبية منذ التعويم القاضى: %30 من فريق عمل“المصرف المتحد” نساء 35.6 مليار جنيه موازنة بنك ناصر للعام المالي 2024-2025

وأوضح ((فوزى))، أنهم تفاجأوا بحجم الإقبال غير المتوقع يوم الإثنين؛ نظراً إلى كونه اليوم الأول من رمضان، فكان متوقعاً أن الحركة ستكون أبطأ من أى يوم آخر، وأن حصيلة التنازلات بلغت 101 مليون جنيه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة إلى أن المواعيد الرسمية فى رمضان، تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، ويتم استئناف الأعمال من الثامنة والنصف مساءً حتى 11 مساءً.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى 48.97 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع، وفقاً لختام تعاملات الإثنين.