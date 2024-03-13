مصر للصرافة: 420 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية فى 6 أيام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة لشركة مصر للصرافة بعد 6 أيام من التعويم 420 مليون جنيه، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.
وقال ((فوزى))، إنَّ الدولار يمثل نحو 40% من العملات الأجنبية التى تم التنازل عنها للشركة، يليه الريال السعودى بنحو 35% من إجمالى العملات الأجنبية المتناول عنها، ثم اليورو بنحو 10%، وتذهب النسبة المتبقية للدرهم الإماراتى والعملات الأجنبية الأخرى.
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وأوضح ((فوزى))، أنهم تفاجأوا بحجم الإقبال غير المتوقع يوم الإثنين؛ نظراً إلى كونه اليوم الأول من رمضان، فكان متوقعاً أن الحركة ستكون أبطأ من أى يوم آخر، وأن حصيلة التنازلات بلغت 101 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة إلى أن المواعيد الرسمية فى رمضان، تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، ويتم استئناف الأعمال من الثامنة والنصف مساءً حتى 11 مساءً.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبلغ سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى 48.97 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع، وفقاً لختام تعاملات الإثنين.
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