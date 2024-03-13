((الأهلى للصرافة)): 577 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذبت شركة ((الأهلى للصرافة)) نحو 577 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة للشركة منذ تحرير سعر الصرف يوم الأربعاء الماضى، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة.
وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يستحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة تتجاوز الـ50%، يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.
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وأشار ((محيى الدين)) إلى أن أمس وأمس الأول شهدا إقبالاً كبيراً من العملاء المتنازلين عن العملات الأجنبية، فتجاوزت الحصيلة خلال اليومين الماضيين فقط نحو 292 مليون جنيه، فيما شهد يوم الجمعة الماضى الإقبال الأضعف، مقارنة بباقى الأيام بحصيلة بلغت 40 مليون جنيه.
ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
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