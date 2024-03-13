((الأهلى للصرافة)): 577 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) جذبت شركة ((الأهلى للصرافة)) نحو 577 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة للشركة منذ تحرير سعر الصرف يوم الأربعاء الماضى، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة.

وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يستحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة تتجاوز الـ50%، يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.

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وأشار ((محيى الدين)) إلى أن أمس وأمس الأول شهدا إقبالاً كبيراً من العملاء المتنازلين عن العملات الأجنبية، فتجاوزت الحصيلة خلال اليومين الماضيين فقط نحو 292 مليون جنيه، فيما شهد يوم الجمعة الماضى الإقبال الأضعف، مقارنة بباقى الأيام بحصيلة بلغت 40 مليون جنيه.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.