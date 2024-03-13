الدولار يهبط أدنى مستوى 49 جنيه فى تعاملات البنك المركزى اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) استمر تراجع سعر الدولار فى السوق الرسمى فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لينخفض دون 49 جنيه.

وفقد الدولار اليوم نحو 26 قرشاً فى تعاملات البنك المركزى، مسجلاً 48.71 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع، مقابل 48.97 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع ختام تعاملات أمس الأربعاء.

موضوعات((الأهلى للصرافة)): 577 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية منذ التعويم تراجعات بأسعار البن بعد تحريك سعر الدولار فى البنوك البورصة تنخفض 2.16% بتداولات 5.68 مليار جنيه فى الختام

وبلغ سعر العملة الخضراء فى بنك مصر 48.77 جنيه للشراء و48.87 جنيه للبيع، فيما بلغ سعرها بالبنك الأهلى المصرى 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر تداول لها فى مصرف أبو ظبى الإسلامى بنحو 49.13 جنيه للشراء و 49.23 جنيه للبيع، يليه بنك أبوظبي التجارى كثانى أعلى سعر تداول لها بنحو 49 جنيه للشراء و 49.10 جنيه للبيع.

وبلغ أدنى سعر تداول لها 48.60 جنيه للشراء و 48.70 جنيه للبيع لدى ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار فى بنوك البركة و كريدى أجريكول وقناة السويس والمصرف المتحد و المصرف العربى الدولى 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم الأربعاء الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.