الدولار يهبط أدنى مستوى 49 جنيه فى تعاملات البنك المركزى اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استمر تراجع سعر الدولار فى السوق الرسمى فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لينخفض دون 49 جنيه.
وفقد الدولار اليوم نحو 26 قرشاً فى تعاملات البنك المركزى، مسجلاً 48.71 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع، مقابل 48.97 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع ختام تعاملات أمس الأربعاء.
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وبلغ سعر العملة الخضراء فى بنك مصر 48.77 جنيه للشراء و48.87 جنيه للبيع، فيما بلغ سعرها بالبنك الأهلى المصرى 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.
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وبلغ أدنى سعر تداول لها 48.60 جنيه للشراء و 48.70 جنيه للبيع لدى ميد بنك.
وبلغ سعر الدولار فى بنوك البركة و كريدى أجريكول وقناة السويس والمصرف المتحد و المصرف العربى الدولى 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.
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