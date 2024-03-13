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أبوظبى الإسلامى مصر يرفع حد الاستخدام لبطاقات المشتريات خارج مصر

3/13/2024 11:07:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار.

وقال البنك فى بيان، إن القرار يأتى تزامنا مع طلب البنك المركزى المصرى بعد إعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

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