أبوظبى الإسلامى مصر يرفع حد الاستخدام لبطاقات المشتريات خارج مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار.
وقال البنك فى بيان، إن القرار يأتى تزامنا مع طلب البنك المركزى المصرى بعد إعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
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