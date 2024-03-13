سكاى واى للتطوير العقارى تحصل على 3 شهادات آيزو للجودة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت شركة سكاى واى للتطوير العقارى، على ثلاث شهادات للآيزو، وذلك فى مجالات إدارة نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة.
واجتازت شركة سكاى واى للتطوير العقارى 3 مراحل أساسية لحصد الشهادة فى الجودة هى: إنشاء النظام بالإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسى، وإنشاء نظام الجودة بالإدارات العامة المرتبطة بمجلس الإدارة، إلى جانب تأهيل سائر قطاعات الشركة لمواءمة النظام مع أنظمتها، وفق الهيكل التنظيمى المعتمد مع الالتزام بمتطلبات المواصفات والعمل وفق بنودها العالمية.
موضوعات متعلقة
اتفاقية بين“مصر إيطاليا” و”ماريوت” لتشغيل الشقق الفندقية بمشروع الغابة العمودية “حسن علام العقارية” تطور 279 فدانا فى“مستقبل سيتى” بالشراكة مع“ميدار” منحة من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان
وأكد المهندس حسنى الصعيدى رئيس مجلس إدارة شركة سكاى واى للتطوير العقارى، سعى الشركة الدائم للاستفادة من فرص التحسين المستمر مع توظيف جميع الفرص المتاحة ونقاط القوة لتوجيه جميع الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأضاف أن الشركة تسعى لتحقيق ومواصلة مسيرة التقدم للوصول إلى أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسى مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات فى بيئات العمل، وتحقيق الريادة على جميع الأصعدة، ولا سيما ارتباطها بالتطوير العقارى والمنشآت التجارية والاستثمارية والسكنية.
وأوضح أن الشهادة الأولى هى شهادة الآيزو رقم“ISO 45001” لمطابقة للمعايير الدولية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية لموقع المشروع، والهدف الرئيسى من معيار ISO 45001 هو زيادة معدلات السلامة فى أماكن العمل، والتقليل إلى أدنى حد من مشاكل السلامة، والقضاء على هذه المخاطر، وإظهار مسؤولية الشركة فى هذا الشأن والحفاظ على تحفيز الموظفين وهم الأصول الأكثر قيمة للمؤسسة.
وقال إن الشركة حصلت على شهادة الآيزو رقم 9001 ISO لمطابقة معايير نظم إدارة الجودة بقطاع التطوير العقارى والاستثمار، وهى تتعلق بتطبيق معايير الجودة فى جميع العمليات والأنشطة لرفع قدرة المؤسسة على تقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأضاف أن ISO 14001 على أساس تحليل المخاطر، بهدف تقليل استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الأضرار التى لحقت بالتربة والمياه والهواء.
MENAFN13032024000202011048ID1107974882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.