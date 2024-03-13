سكاى واى للتطوير العقارى تحصل على 3 شهادات آيزو للجودة

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة سكاى واى للتطوير العقارى، على ثلاث شهادات للآيزو، وذلك فى مجالات إدارة نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة.

واجتازت شركة سكاى واى للتطوير العقارى 3 مراحل أساسية لحصد الشهادة فى الجودة هى: إنشاء النظام بالإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسى، وإنشاء نظام الجودة بالإدارات العامة المرتبطة بمجلس الإدارة، إلى جانب تأهيل سائر قطاعات الشركة لمواءمة النظام مع أنظمتها، وفق الهيكل التنظيمى المعتمد مع الالتزام بمتطلبات المواصفات والعمل وفق بنودها العالمية.

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وأكد المهندس حسنى الصعيدى رئيس مجلس إدارة شركة سكاى واى للتطوير العقارى، سعى الشركة الدائم للاستفادة من فرص التحسين المستمر مع توظيف جميع الفرص المتاحة ونقاط القوة لتوجيه جميع الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأضاف أن الشركة تسعى لتحقيق ومواصلة مسيرة التقدم للوصول إلى أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسى مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات فى بيئات العمل، وتحقيق الريادة على جميع الأصعدة، ولا سيما ارتباطها بالتطوير العقارى والمنشآت التجارية والاستثمارية والسكنية.

وأوضح أن الشهادة الأولى هى شهادة الآيزو رقم“ISO 45001” لمطابقة للمعايير الدولية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية لموقع المشروع، والهدف الرئيسى من معيار ISO 45001 هو زيادة معدلات السلامة فى أماكن العمل، والتقليل إلى أدنى حد من مشاكل السلامة، والقضاء على هذه المخاطر، وإظهار مسؤولية الشركة فى هذا الشأن والحفاظ على تحفيز الموظفين وهم الأصول الأكثر قيمة للمؤسسة.

وقال إن الشركة حصلت على شهادة الآيزو رقم 9001 ISO لمطابقة معايير نظم إدارة الجودة بقطاع التطوير العقارى والاستثمار، وهى تتعلق بتطبيق معايير الجودة فى جميع العمليات والأنشطة لرفع قدرة المؤسسة على تقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.

وأضاف أن ISO 14001 على أساس تحليل المخاطر، بهدف تقليل استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الأضرار التى لحقت بالتربة والمياه والهواء.