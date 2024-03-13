الأهلى صبور تستهدف 30 مليار جنيه مبيعات عقارية خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها العقارية بقيمة 30 مليار جنيه.

وأضاف صبور، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 12.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2023، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستهدف مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه.

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وأوضح أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الماضى، وذلك ضمن خطتها للإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات.

وقال صبور، إن الشركة تستهدف الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة قبل نهاية 2024 بإجمالى مبيعات 500 مليار جنيه تقريبا، ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق وتقديم حزمة من المشروعات العقارية المتنوعة.