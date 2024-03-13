الأهلى صبور تستهدف 30 مليار جنيه مبيعات عقارية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها العقارية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأضاف صبور، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 12.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2023، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستهدف مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه.
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وأوضح أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الماضى، وذلك ضمن خطتها للإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات.
وقال صبور، إن الشركة تستهدف الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة قبل نهاية 2024 بإجمالى مبيعات 500 مليار جنيه تقريبا، ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق وتقديم حزمة من المشروعات العقارية المتنوعة.
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