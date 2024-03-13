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إقبال من العلامات التجارية الشهيرة على افتتاح فروع لها فى مدينتى ستريب

3/13/2024 11:03:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يشهد“مدينتى ستريب” إقبالا واسعا من العلامات التجارية الشهيرة لافتتاح فروع لها داخل المركز التجاري الجديد فى مشروع مدينتى بشرق القاهرة، التابع لمجموعة طلعت مصطفى.

ومن أشهر العلامات التجارية التى سيتم افتتاحها بالمشروع المطعم اللبنانى Enab Beirut ومعرض Rozzitte للأثاث وSumatra Coffee وكافيه Breadfast.

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وأيضا سيتم افتتاح العلامات التجارية مثل: سعودى ماركت وSamir & Aly للأدوات المكتبية، وSüss للحلويات، ومطعم The BRGR Truck، وكافيه 1980، ومطعم Meat Moot Egypt.

ويعد مدينتى ستريب أحدث المشروعات التجارية فى مدينتي، ويتضمن 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، وستتوفر فيه كافة الخدمات التى يحتاجها سكان مدينتى وسكان شرق القاهرة كلها، إذ يضم مطاعم، وكافيهات، وفروع للبنوك، ومعارض سيارات، وصالة ألعاب رياضية، وصيدليات، ومخابز، ومكتبات، ومحلات مجوهرات، وملابس رياضية، وأنشطة تجارية متنوعة، ويعد أكبر مشروع تجارى يقدم خدمات“درايف ثرو” فى مدينتى.

وأكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تحرص على أن يضم“مدينتى ستريب” فروعاً لأشهر وأكبر العلامات التجارية فى مختلف المجالات، والذى يأتى استكمالا للنجاحات الكبيرة التى حققتها المجموعة فى تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق فى مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول، وكرافت زون، واوول سيزونز بارك بمدينتى، وجيت واى وافينيو مول بالرحاب.

يتواجد“مدينتى ستريب” فى موقع مميز جنوب مدينتى على حدود مدينة المستقبل وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على بعد 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من التجمع الخامس ومختلف مناطق القاهرة الجديدة، إذ يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال طريق السويس، ومن خلال الدائرى الأوسطى مباشرة عبر بوابة مدينتى 5.

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