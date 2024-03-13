إقبال من العلامات التجارية الشهيرة على افتتاح فروع لها فى مدينتى ستريب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يشهد“مدينتى ستريب” إقبالا واسعا من العلامات التجارية الشهيرة لافتتاح فروع لها داخل المركز التجاري الجديد فى مشروع مدينتى
بشرق القاهرة، التابع لمجموعة طلعت مصطفى.
ومن أشهر العلامات التجارية التى سيتم افتتاحها بالمشروع المطعم اللبنانى Enab Beirut ومعرض Rozzitte للأثاث وSumatra Coffee وكافيه Breadfast.
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وأيضا سيتم افتتاح العلامات التجارية مثل: سعودى ماركت وSamir & Aly للأدوات المكتبية، وSüss للحلويات، ومطعم The BRGR Truck، وكافيه 1980، ومطعم Meat Moot Egypt.
ويعد مدينتى ستريب أحدث المشروعات التجارية فى مدينتي، ويتضمن 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، وستتوفر فيه كافة الخدمات التى يحتاجها سكان مدينتى وسكان شرق القاهرة كلها، إذ يضم مطاعم، وكافيهات، وفروع للبنوك، ومعارض سيارات، وصالة ألعاب رياضية، وصيدليات، ومخابز، ومكتبات، ومحلات مجوهرات، وملابس رياضية، وأنشطة تجارية متنوعة، ويعد أكبر مشروع تجارى يقدم خدمات“درايف ثرو” فى مدينتى.
وأكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تحرص على أن يضم“مدينتى ستريب” فروعاً لأشهر وأكبر العلامات التجارية فى مختلف المجالات، والذى يأتى استكمالا للنجاحات الكبيرة التى حققتها المجموعة فى تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق فى مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول، وكرافت زون، واوول سيزونز بارك بمدينتى، وجيت واى وافينيو مول بالرحاب.
يتواجد“مدينتى ستريب” فى موقع مميز جنوب مدينتى على حدود مدينة المستقبل وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على بعد 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من التجمع الخامس ومختلف مناطق القاهرة الجديدة، إذ يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال طريق السويس، ومن خلال الدائرى الأوسطى مباشرة عبر بوابة مدينتى 5.
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