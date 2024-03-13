المطورون العرب تتحول لربح 99.8 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت شركة المطورون العرب القابضة، إلى ربح 99.8 خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 18.2 مليون جنيه في عام 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.26 مليار جنيه، مقابل 849.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
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وكان توقع أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة ((المطورون العرب القابضة))، استئناف نشاط مشروعات الشركة الخارجية، خلال العام الجاري، بالتوازى مع إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع بورتو أغادير، واستكمال مراحل مشروع بورتو البحر الميت فى الوقت نفسه.
وحققت الشركة صافى ربح بلغ 89.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 18.51 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، إلى 872.4 مليون جنيه، مقابل 689.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
لامس حجم المبيعات 3.81 مليار جنيه، وهى أعلى قيمة حققتها الشركة فى هذه الفترة منذ تأسيسها، بنمو سنوى 274%.
وأعلنت الشركة، فى بيان، أنها استطاعت بيع 532 وحدة سكنية، خلال الربع الثالث فقط من عام 2023، محققة مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه بإجمالى مساحة 54.7 ألف متر مربع، مقابل عدد 361 وحدة بمبلغ 498 مليون جنيه بإجمالى مساحة 19.5 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضى، من خلال تقديم مزيج من الوحدات المتوفر للعملاء، وكذلك تذليل مختلف التحديات الحالية المتعلقة بالنشاط العقارى. صافى أرباح الشركة يصل إلى 89.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى
بحسب البيان، قامت الشركة بتسليم 72 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 7.7 ألف متر مربع، خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بعدد 220 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 15.6 ألف متر مربع فى العام الماضى، وبذلك يرتفع إجمالى عدد الوحدات المسلمة إلى 451 وحدة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، ونتيجة زيادة الحجم النوعى للإيرادات.
وذكر العضو المنتدب للشركة، أن الأداء المالى الإيجابى جاء نتيجة تطبيق خطة قائمة على محورين؛ الأول تطوير المشروعات القائمة من خلال زيادة الإنفاق على الأعمال الإنشائية والتى ارتفعت إلى 790 مليون جنيه فى أول 9 أشهر من العام الجارى، مقابل 539 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، ما يعكس حرص الإدارة على سرعة تسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها مع الارتقاء بجودة المنتج.
أوضح أن المحور الثانى هو استغلال الطلب المرتفع على العقارات بطرح وحدات متنوعة تلبى احتياجات شريحة واسعة من العملاء مع تقديم أنظمة سداد تنافسية ومتنوعة.
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