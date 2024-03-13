المطورون العرب تتحول لربح 99.8 مليون جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة المطورون العرب القابضة، إلى ربح 99.8 خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 18.2 مليون جنيه في عام 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.26 مليار جنيه، مقابل 849.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

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وكان توقع أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة ((المطورون العرب القابضة))، استئناف نشاط مشروعات الشركة الخارجية، خلال العام الجاري، بالتوازى مع إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع بورتو أغادير، واستكمال مراحل مشروع بورتو البحر الميت فى الوقت نفسه.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 89.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 18.51 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، إلى 872.4 مليون جنيه، مقابل 689.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

لامس حجم المبيعات 3.81 مليار جنيه، وهى أعلى قيمة حققتها الشركة فى هذه الفترة منذ تأسيسها، بنمو سنوى 274%.

وأعلنت الشركة، فى بيان، أنها استطاعت بيع 532 وحدة سكنية، خلال الربع الثالث فقط من عام 2023، محققة مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه بإجمالى مساحة 54.7 ألف متر مربع، مقابل عدد 361 وحدة بمبلغ 498 مليون جنيه بإجمالى مساحة 19.5 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضى، من خلال تقديم مزيج من الوحدات المتوفر للعملاء، وكذلك تذليل مختلف التحديات الحالية المتعلقة بالنشاط العقارى.

بحسب البيان، قامت الشركة بتسليم 72 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 7.7 ألف متر مربع، خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بعدد 220 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 15.6 ألف متر مربع فى العام الماضى، وبذلك يرتفع إجمالى عدد الوحدات المسلمة إلى 451 وحدة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، ونتيجة زيادة الحجم النوعى للإيرادات.

وذكر العضو المنتدب للشركة، أن الأداء المالى الإيجابى جاء نتيجة تطبيق خطة قائمة على محورين؛ الأول تطوير المشروعات القائمة من خلال زيادة الإنفاق على الأعمال الإنشائية والتى ارتفعت إلى 790 مليون جنيه فى أول 9 أشهر من العام الجارى، مقابل 539 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، ما يعكس حرص الإدارة على سرعة تسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها مع الارتقاء بجودة المنتج.

أوضح أن المحور الثانى هو استغلال الطلب المرتفع على العقارات بطرح وحدات متنوعة تلبى احتياجات شريحة واسعة من العملاء مع تقديم أنظمة سداد تنافسية ومتنوعة.