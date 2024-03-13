رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية بالزيتونة في مدينة سانت كاترين

MENAFN - Al-Borsa News) قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة لمتابعة تنفيذ مشروع الحي السكني بالزيتونة ضمن تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين.

وتفقد مدبولي إحدى البنايات بالحي السكني بالزيتونة، حيث اطلع على تأثيث إحدى الوحدات الجاهزة، مُشيدًا بمستوى التصميم الذى يتوافق مع البيئة المحيطة وكذا التشطيب.

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وشرح الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان، مخطط تنفيذ تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة“سانت كاترين”، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت مُخططًا مُتكاملًا للمشروع يستهدف إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادي المُقدس لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثى للطبيعة البكر وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين.

وأضاف: تتولى الوزارة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وتابع الوزير، أن الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع تهدف إلى الحفاظ علي الصورة الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر، والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة مثل أشجار الزيتون واستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية في كل أعمال تنسيق الموقع والحفاظ على الرؤية البانورامية للطبيعة التي تتميز بها سانت كاترين.

وأضاف: استهدفت الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع كذلك أن تكون المدينة خضراء، وعليه تم إصدار قرار بتحويل جميع مركبات النقل العام إلي مركبات كهربائية وعمل 3 محطات للشحن الكهربائي وتنفيذ أكثر من 11 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وقال اللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، إن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام يشمل إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمية لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، وهي 21 مجمعًا سكنيًا بإجمالى 546 وحدة سكنية، بجودة تشطيب فوق المتوسط وفاخر بمساحات تتراوح بين 100م2 و230م2، مضيفا أن مشروع تطوير المنطقة السكنية بحي الزيتونة يشمل إقامة خدمات متكاملة تتمثل في: مدرسة، ومسجد، وكنيسة ومحلات تجارية.