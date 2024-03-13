الجونة تتعاون مع Heazy Skate Park لإنشاء منتزه للتزلج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، اتفاقية لإنشاء Heazy Skate Park، أكبر منتزه للتزلج في إفريقيا بالمدينة.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتعزيز مكانة مدينة الجونة كمركز إقليمي لمختلف الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، ومن المتوقع البدء في عملية بناء المنتزه خلال العام الجاري، وافتتاحها رسميا في 2025.
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تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من الدكتور عصام سراج الدين، مساعد وزير الشباب والرياضة للتسويق والشؤون التجارية، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، وعبد العزيز البنا، وأحمد براهمة، مؤسسي Heazy Skate Park، ومحمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة Heazy Skate Park، ومارتيم دي باروس، مؤسس ومدير المشروع.
وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة:“نحرص في المدينة على استمرار تطوير وتحديث الخدمات والأنشطة الترفيهية التي نقدمها، ومن هذا المنطلق، نسعى إلى توفير العديد من الأنشطة والرياضات للهواة والمحترفين لتكون المدينة مركزا لمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في مصر وأفريقيا”.
وأضاف عامر:“من خلال هذا المشروع نسعى إلى تقديم تجربة استثنائية لعشاق رياضة التزلج حيث يمكنهم ممارسة رياضتهم المفضلة بشكل احترافي، مع الاستمتاع بالمناخ المميز للمدينة طوال العام، فضلاً عن المرافق المتنوعة التي تضمن تجربة مميزة”.
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