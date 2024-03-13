الجونة تتعاون مع Heazy Skate Park لإنشاء منتزه للتزلج

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، اتفاقية لإنشاء Heazy Skate Park، أكبر منتزه للتزلج في إفريقيا بالمدينة.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتعزيز مكانة مدينة الجونة كمركز إقليمي لمختلف الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، ومن المتوقع البدء في عملية بناء المنتزه خلال العام الجاري، وافتتاحها رسميا في 2025.

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تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من الدكتور عصام سراج الدين، مساعد وزير الشباب والرياضة للتسويق والشؤون التجارية، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، وعبد العزيز البنا، وأحمد براهمة، مؤسسي Heazy Skate Park، ومحمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة Heazy Skate Park، ومارتيم دي باروس، مؤسس ومدير المشروع.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة:“نحرص في المدينة على استمرار تطوير وتحديث الخدمات والأنشطة الترفيهية التي نقدمها، ومن هذا المنطلق، نسعى إلى توفير العديد من الأنشطة والرياضات للهواة والمحترفين لتكون المدينة مركزا لمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في مصر وأفريقيا”.

وأضاف عامر:“من خلال هذا المشروع نسعى إلى تقديم تجربة استثنائية لعشاق رياضة التزلج حيث يمكنهم ممارسة رياضتهم المفضلة بشكل احترافي، مع الاستمتاع بالمناخ المميز للمدينة طوال العام، فضلاً عن المرافق المتنوعة التي تضمن تجربة مميزة”.