وزير الإسكان: مصر تشهد حاليًا نهضة عمرانية

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، ندوة بعنوان“رؤية التنمية العمرانية في مصر.. نبذة عن المشروعات المنفذة وخطط العمل المستقبلية”، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بخريطة الدولة المصرية التنموية ورؤية استراتيجية العمران في مصر.

حضر الندوة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق القاضي مساعد وزير الإسكان، والدكتور محمد رفعت عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

موضوعات“المجتمعات العمرانية” تعتمد موازنة العام المالى 2024-2025 “ريتال” تستحوذ على“سنتر بوينت” ومشروعها“هارموني تاور” بالعاصمة الإدارية “الجونة” تتعاون مع“Heazy Skate Park” لإنشاء منتزه للتزلج

وأشار الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته بالندوة، إلى جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات القاهرة التاريخية، موضحًا أن رؤية الدولة المصرية في الاستثمار تتم من خلال تنفيذ العديد من المشروعات.

وأكد وزير الإسكان أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية“مصر 2052” الذي أعدته نخبة من المخططين المصريين، وتم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، مقدمًا شرحًا تفصيليًا حول مشروع رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة ودورهما في جذب الاستثمار الأجنبي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد رفعت عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، إن الدولة المصرية وضعت رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري وتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي ترتكز علي تطور شامل في كافة القطاعات التي تُمكن المستثمرين من المشاركة وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكدًا حرص الكلية علي التعرف علي خطط الدولة المصرية التنموية والتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من أجل الربط بين المنهج العلمي النظري، والتطبيقات العملية على أرض الواقع، وإتاحة الفرصة لأبناء الكلية للتعرف على متطلبات سوق العمل.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والرد على كافة استفسارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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