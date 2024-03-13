حسن علام العقارية تطور 279 فدانا فى مستقبل سيتى بالشراكة مع ميدار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة حسن علام العقارية عن الاستحواذ على قطعة أرض جديدة فى ((مستقبل سيتى)) من شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمدينة“مستقبل سيتى”.
ومن المقرر توظيف قطعة الأرض التى تمتد على مساحة 279 فداناً فى تنفيذ مشروع جديد متعدد الاستخدامات فى“مستقبل سيتى” باستثمارات تبلغ 35 مليار جنيه.
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وأعرب محمد علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة ميدار للمرة الثالثة فى ((مستقبل سيتى))، والتى تعكس الرؤية الاستراتيجية التى تتبناها حسن علام العقارية الهادفة إلى تنمية محفظة الأراضى والتوسع بأعمالها فى مختلف أنحاء مصر.
وأكد علام أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ميدار انعكس مردودها الإيجابى على ((مستقبل سيتى)) حيث تحوّلت إلى الوجهة العقارية المفضلة فى شرق القاهرة للمطورين والمستثمرين.
وأضاف علام أن المشروع المشترك الجديد الذى تنفذه حسن علام العقارية بالتعاون مع ميدار سيحقق طفرة جديدة فى المدينة ونتائج واعدة.
وأكد أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، أن المشروع الجديد سوف يمثل إنجازا آخر داخل“مستقبل سيتى”.
وأشار القوصى، إلى حرص“ميدار” الدائم على التعاقد مع كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر والمنطقة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الرؤية المشتركة لكلٍ من ميدار وحسن علام العقارية، والتى تهدف إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بأعلى مستويات الجودة والابتكار لإثراء العملاء بتجربة سكنية استثنائية.
وقال القوصى إن ميدار تسعى جاهدة لتطبيق مفهوم المطور العام للمدن العملاقة المتكاملة بشكل مبتكر بما يعزز من قدرات شركائنا من المطورين والمستثمرين ويجعل السوق العقارى المصرى أكثر جذباً للمطورين الإقليمين والعالميين.
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