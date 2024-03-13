حسن علام العقارية تطور 279 فدانا فى مستقبل سيتى بالشراكة مع ميدار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة حسن علام العقارية عن الاستحواذ على قطعة أرض جديدة فى ((مستقبل سيتى)) من شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمدينة“مستقبل سيتى”.

ومن المقرر توظيف قطعة الأرض التى تمتد على مساحة 279 فداناً فى تنفيذ مشروع جديد متعدد الاستخدامات فى“مستقبل سيتى” باستثمارات تبلغ 35 مليار جنيه.

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وأعرب محمد علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة ميدار للمرة الثالثة فى ((مستقبل سيتى))، والتى تعكس الرؤية الاستراتيجية التى تتبناها حسن علام العقارية الهادفة إلى تنمية محفظة الأراضى والتوسع بأعمالها فى مختلف أنحاء مصر.

وأكد علام أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ميدار انعكس مردودها الإيجابى على ((مستقبل سيتى)) حيث تحوّلت إلى الوجهة العقارية المفضلة فى شرق القاهرة للمطورين والمستثمرين.

وأضاف علام أن المشروع المشترك الجديد الذى تنفذه حسن علام العقارية بالتعاون مع ميدار سيحقق طفرة جديدة فى المدينة ونتائج واعدة.

وأكد أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، أن المشروع الجديد سوف يمثل إنجازا آخر داخل“مستقبل سيتى”.

وأشار القوصى، إلى حرص“ميدار” الدائم على التعاقد مع كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر والمنطقة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الرؤية المشتركة لكلٍ من ميدار وحسن علام العقارية، والتى تهدف إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بأعلى مستويات الجودة والابتكار لإثراء العملاء بتجربة سكنية استثنائية.

وقال القوصى إن ميدار تسعى جاهدة لتطبيق مفهوم المطور العام للمدن العملاقة المتكاملة بشكل مبتكر بما يعزز من قدرات شركائنا من المطورين والمستثمرين ويجعل السوق العقارى المصرى أكثر جذباً للمطورين الإقليمين والعالميين.