وفاة أمريكي عاش 70 عاماً داخل رئة حديدية



قالت أسرة بول ألكسندر المصاب بالشلل والذي عاش 70 عاما داخل جهاز الرئة الحديدية بعد أن أُصيب بشلل الأطفال وهو صغير إنه توفي.

وذكر شقيقه فيليب في منشور على منصة فيسبوك أن ألكسندر (78 عاما) الذي كان مقيما في ولاية تكساس الأمريكية توفي يوم الاثنين.

وكتب فيليب ألكسندر في منشور أمس الثلاثاء "كان شرفا لي أن أكون جزءا من حياة شخص كان محبوبا كما هو. أثر وألهم الملايين، وهذه ليست مبالغة".

وكان عمر ألكسندر ستة أعوام عندما وُضع داخل أسطوانة حديدية تغطي الجسد بأكمله، تُعرف باسم الرئة الحديدية، عام 1952 بعدما أُصيب بشلل الأطفال، وهو مرض مميت كان يتسبب في إصابة عشرات آلاف الأطفال بالشلل كل عام فيما مضى. وتستخدم الرئة الحديدية الضغط لدفع الهواء إلى داخل الرئتين.

وتخرج ألكسندر في كلية الحقوق ونجح في اختبار نقابة المحامين وكان ممارسا للمهنة. وقال شقيقه إنه سافر أيضا إلى جميع القارات.

وكتب شقيقه "كان لافتا للنظر. يا له من إطراء! أحبَ الطعام الشهي والمحادثات الطويلة والتعلم والضحك".

وأُصيب ألكسندر بكوفيد-19 وتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات في فبراير شباط. وتسبب مرضه في جعله واهنا ومعرضا للجفاف، بحسب متحدث على تطبيق تيك توك الذي كان لألكسندر عليه أكثر من 300 ألف متابع.

