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هنية: الضفة تتعرض للتنكيل لإشغالها عن نصرة غزة

3/13/2024 9:05:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق والإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال.

وبين هنية ان الضفة تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة .

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