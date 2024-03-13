هنية: الضفة تتعرض للتنكيل لإشغالها عن نصرة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق والإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال.
وبين هنية ان الضفة تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة .
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