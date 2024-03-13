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احتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة تغلق الصالة الدولية بمطار فرانسيسكو

3/13/2024 9:05:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدت احتجاجات مناهضة لحرب إسرائيل على غزة ومطالبة بوقف إطلاق النار، إلى إغلاق الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي يوم الأربعاء.

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