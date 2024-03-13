احتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة تغلق الصالة الدولية بمطار فرانسيسكو

احتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة تغلق الصالة الدولية بمطار فرانسيسكو
التاريخ
3/13/2024 9:05:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدت احتجاجات مناهضة لحرب إسرائيل على غزة ومطالبة بوقف إطلاق النار، إلى إغلاق الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي يوم الأربعاء.
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