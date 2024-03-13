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وفاة احد حراس أردوغان بحادث سير

3/13/2024 8:09:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي أحد أفراد طاقم حراسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرعه ، الأربعاء، إثر حادث سير.
وقال موقع قناة "yirmidort" التركية، إن الحادث أسفر كذلك عن إصابة 3 أشخاص آخرين من بينهم اثنان من الحرس الرئاسي.
ووقع الحادث أثناء قيام أردوغان بجولة للرئيس في ولاية شرناق جنوبي تركيا، حيث كان الفريق الأمني الذي تعرض للحادث، ضمن خطة تأمين وحماية موكب الرئيس التركي.

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