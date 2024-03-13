وفاة احد حراس أردوغان بحادث سير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي أحد أفراد طاقم حراسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرعه ، الأربعاء، إثر حادث سير.
وقال موقع قناة "yirmidort" التركية، إن الحادث أسفر كذلك عن إصابة 3 أشخاص آخرين من بينهم اثنان من الحرس الرئاسي.
ووقع الحادث أثناء قيام أردوغان بجولة للرئيس في ولاية شرناق جنوبي تركيا، حيث كان الفريق الأمني الذي تعرض للحادث، ضمن خطة تأمين وحماية موكب الرئيس التركي.
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