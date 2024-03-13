أتليتيكو يهزم إنتر ميلان بركلات الترجيح ليبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال

احتاج أتليتيكو مدريد الإسباني إلى ركلات الترجيح ليتجاوز إنتر ميلان الإيطالي ويبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، بعد انتهاء المواجهة المثيرة بين الفريقين في دور الستة عشر بالتعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم إنتر، الذي فاز على أرضه 1-صفر في الذهاب، على ملعب ميتروبولتيانو وبدا أن أتليتيكو في طريقه لتوديع البطولة، لكن صاحب الأرض تمكن من العودة ووجد طريقة لدفع المباراة نحو ركلات الترجيح.

وأنقذ يان أوبلاك ركلتي ترجيح من هاكان تشالهان أوغلو ودافي كلاسن بينما تصدى يان زومر حارس إنتر لتسديدة ساؤول نيجيز ليترك مهمة إبقاء آمال الفريق الإيطالي قائمة على القائد لاوتارو مارتينيز.

لكن الأرجنتيني أطلق تسديدته فوق العارضة ليعبر أتلتيتيكو بالفوز 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بفوز الفريق الإسباني 2-1 بعد انتهاء الأشواط الإضافية.

وافتتح إنتر التسجيل عن طريق فيدريكو ديماركو في الدقيقة 33 لكن أتليتيكو رد بعدها بدقيقتين فقط بهدف عبر أنطوان جريزمان وسجل ممفيس ديباي قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق ليرسل المباراة نحو الشوطين الإضافيين.

وحصل الفريقان على عدة فرص لحسم الفوز في الأشواط الإضافية لكن في النهاية كان فريق المدرب دييجو سيميوني هو من حافظ على هدوء أعصابه وأقصى الفريق الإيطالي الذي بلغ المباراة النهائية الموسم الماضي من البطولة.

ولم يتمكن أتليتيكو من التسديد ولو مرة واحدة على مرمى إنتر في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو، لكنه بدأ لقاء الإياب سريعا بفضل دعم جماهيره القوي في مدريد.

ورغم ذلك، كان إنتر من افتتح التسجيل بعد أن تلقى نيكولو باريلا الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها نحو ديماركو المنتظر الذي وضع الكرة مباشرة في منتصف المرمى لتتجاوز أوبلاك نحو الشباك.

لكن أتليتيكو، الذي كان متأخرا حينها 2-صفر في مجموع المباراتين، رد مباشرة بعد أن مرر كوكي الكرة نحو منطقة الجزاء وأخفق اثنان من مدافعي إنتر في إبعادها بغرابة لتذهب نحو جريزمان الذي استدار ولم يخطئ في التسجيل من مسافة قريبة.

وقبل وقت قصير من الاستراحة كاد جريزمان أن يسجل مرة أخرى، لكن تسديدته غيرت اتجاهها بعد أن ارتطمت في بنجامين بافارد مع توجه زومر نحو الزاوية الأخرى ليذهب الفريقان نحو الاستراحة والتعادل سيد الموقف.

وصنع مارتينيز فرصتين عظيمتين لإنتر لإنهاء المباراة لكن ماركوس تورام ونيكولو باريلا فشلا في الاستفادة عندما كانا أمام المرمى.

ودفع إنتر ثمن إهدار تلك الفرص بعد أن صنع كوكي أيضا الهدف الثاني إذ وصلت تمريرته إلى داخل المنطقة لتجد ديباي الذي استلم الكرة وسدد أرضية قوية في الزاوية السفلى للمرمى.

وكان من الممكن أن يفوز أتليتيكو قبل الدخول للوقت الإضافي عندما مرر جريزمان لرودريجو ريكيلمي لكن الأخير أطلق تسديدة مباشرة فوق العارضة ليجلس دييجو سيميوني على مقاعد البدلاء في حالة عدم تصديق.

واستفاد أتلتيكو من ركلات الترجيح واندفع الجميع في الملعب نحو الاحتفال بينما أجهش سيميوني بالبكاء بعد فوزه على ناديه السابق وزميله السابق سيموني إنزاجي.

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