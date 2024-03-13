سانشو يقود دورتموند للفوز على إيندهوفن وبلوغ دور الثمانية بدوري الأبطال

أحرز جيدون سانشو وماركو ريوس هدفين ليؤمن بروسيا دورتموند فوزا عصيبا 2-صفر على أيندهوفن اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في ثلاث سنوات بعد انتصار الفريق 3-1 في مجموع المباراتين.

واطلق سانشو، المعار من مانشستر يونايتد، تسديدته من بين ساقي أحد لاعبي أيندهوفن لترتطم بالقائم وتسكن الشباك في الدقيقة الثالثة.

وهذا هو الهدف الثاني في مباراتين لسانشو الذي عاد إلى دورتموند في يناير كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة من يونايتد بعد أن فقد فرصه مع المدرب إريك تن هاج.

وكان اللاعب قد انضم إلى يونايتد من دورتموند مقابل 85 مليون يورو (93 مليون دولار) في عام 2021 بموجب صفقة مدتها خمس سنوات، لكنه فشل في الاحتفاظ بمكان أساسي وشارك في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم قبل العودة إلى الفريق المنتمي لوادي الرور في يناير كانون الثاني الماضي.

وسجل سانشو أيضا هدفا في الفوز 2-1 في الدوري الألماني يوم السبت على فيردر بريمن.

وكاد دونيل مالين أن يسجل هدفا آخر لأصحاب الأرض بعد ذلك بقليل، لكن تسديدته المنخفضة مرت بجوار القائم البعيد.

وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند "أعتقد أننا استحقينا مقعدنا هذا في دور الثمانية اليوم عقب العمل الجاد الذي قدمناه. لعبنا ربما أفضل 30 دقيقة في الموسم في البداية (أمام أيندهوفن).

"كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف خلال تلك المرحلة من الضغط. لكن لسوء الحظ، توقفنا عن اللعب بتلك الطريقة في الشوط الثاني لكن دافعنا باستماتة".

وتحسن أداء أيندهوفن، الذي بلغ دور الثمانية بدوري الأبطال لآخر مرة في 2007، بعد الاستراحة واطلق البديل هيرفينج لوزانو تسديدة صاروخية في القائم من 25 مترا في الدقيقة 52.

وراوغ يوهان باكايوكو بعد ذلك المدافع ماتس هوملز لكنه لم يتمكن من التغلب على جريجور كوبيل حارس دورتموند في الدقيقة 70.

واعتقد نيكلاس فولكروج أنه هدأ من توتر أصحاب الأرض وحسم المباراة عندما سدد كرة مباشرة من ركلة حرة نفذها ريوس في الدقيقة 77 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل واضطر الفريق الألماني لتحمل المزيد من الضغط من منافسه الهولندي.

وكاد لوك دي يونج أن يرسل المباراة نحو الوقت الإضافي عندما ترك بدون رقيب أمام المرمى، لكنه بدلا من أن يسدد الكرة في الشباك أرسلها فوق العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ثم حسم دورتموند النتيجة في الهجمة التالية حيث أكمل ريوس هجمة مرتدة سريعة ليحقق الفوز.

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