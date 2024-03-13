«جل» ثوري يمنع مضاعفات الجراحة
التاريخ
3/13/2024 7:21:02 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طوّر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هلاماً (جل) جديداً لمنع مضاعفات الجراحة أثناء وبعد إجراءات جراحات القولون. وفي التجارب على الحيوانات، أظهر الهلام شفاءً سريعاً للجروح دون آثار ضارة، واستمر لمدة 5 أيام تقريباً قبل أن ينسلخ مع شفاء الأنسجة.
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