«جل» ثوري يمنع مضاعفات الجراحة

طوّر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هلاماً (جل) جديداً لمنع مضاعفات الجراحة أثناء وبعد إجراءات جراحات القولون. وفي التجارب على الحيوانات، أظهر الهلام شفاءً سريعاً للجروح دون آثار ضارة، واستمر لمدة 5 أيام تقريباً قبل أن ينسلخ مع شفاء الأنسجة.

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