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أوراق الزيتون تعالج النوع الثاني من السكري

3/13/2024 7:21:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثبت علماء جامعة جنوب الأورال الحكومية الروسية مع فريق بحث دولي، إمكانية استخدام مستخلص أوراق الزيتون في علاج النوع الثاني من داء السكري، وفق ((نوفوستي)).

وقد اكتشف العلماء في هذا المستخلص نشاطاً كبيراً مضاداً للأكسدة وخافضاً لمستوى السكر لاحتوائه على نسبة عالية من المركبات النشطة بيولوجياً التي يمكنها استعادة أنسجة البنكرياس والأعضاء الأخرى بنجاح.

وقد اختبر علماء من جامعة جنوب الأورال، بالتعاون مع زملاء لهم من ماليزيا ومصر، دواء من أوراق الزيتون من صنف بيكوال، للحفاظ على صحة أنسجة جسم المصاب بالسكري من النوع الثاني. وقد أثبت الدواء فعالية عالية.

ويقول البروفيسور السحيمي صبحي أحمد من جامعة جنوب الأورال: ((اكتشفنا مستويات عالية من الفينولات والفلافونويدات، التي تلعب دوراً رئيسياً مضاداً للأكسدة، في مستخلصات ثلاثة أنماط وراثية من أوراق الزيتون)).

ووفقاً له، أظهر الفحص النسيجي أن مستخلص أوراق الزيتون مع أقراص تخفيض مستوى السكر في الدم الأكثر استخداماً، نجح في استعادة أنسجة الكبد والكلى والبنكرياس، ما جعلها أقرب إلى وضعها الطبيعي والحفاظ على وظائفها.

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