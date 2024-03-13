أوراق الزيتون تعالج النوع الثاني من السكري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أثبت علماء جامعة جنوب الأورال الحكومية الروسية مع فريق بحث دولي، إمكانية استخدام مستخلص أوراق الزيتون في علاج النوع الثاني من داء السكري، وفق ((نوفوستي)).
وقد اكتشف العلماء في هذا المستخلص نشاطاً كبيراً مضاداً للأكسدة وخافضاً لمستوى السكر لاحتوائه على نسبة عالية من المركبات النشطة بيولوجياً التي يمكنها استعادة أنسجة البنكرياس والأعضاء الأخرى بنجاح.
وقد اختبر علماء من جامعة جنوب الأورال، بالتعاون مع زملاء لهم من ماليزيا ومصر، دواء من أوراق الزيتون من صنف بيكوال، للحفاظ على صحة أنسجة جسم المصاب بالسكري من النوع الثاني. وقد أثبت الدواء فعالية عالية.
ويقول البروفيسور السحيمي صبحي أحمد من جامعة جنوب الأورال: ((اكتشفنا مستويات عالية من الفينولات والفلافونويدات، التي تلعب دوراً رئيسياً مضاداً للأكسدة، في مستخلصات ثلاثة أنماط وراثية من أوراق الزيتون)).
ووفقاً له، أظهر الفحص النسيجي أن مستخلص أوراق الزيتون مع أقراص تخفيض مستوى السكر في الدم الأكثر استخداماً، نجح في استعادة أنسجة الكبد والكلى والبنكرياس، ما جعلها أقرب إلى وضعها الطبيعي والحفاظ على وظائفها.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN13032024000110011019ID1107974724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.