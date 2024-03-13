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برنامج رقمي يحد من الأرق

3/13/2024 7:21:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوّر باحثو جامعة أستراليا الغربية برنامجاً رقمياً ذاتي التوجيه لعلاج الأرق يسمى ((بيدتايم ويندو))، بدلاً من الاعتماد على الحبوب المنومة، بحسب دراسة نشرتها في مجلة ((فرونتيرز إن سلييب)). وأظهرت النتائج تحسناً كبيراً في الحد من أعراض الأرق.

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