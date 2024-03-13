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«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التعاون مع مكتبة قطر الوطنية

3/13/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار وفد من بيت الحكمة بالشارقة، برئاسة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية، مكتبة قطر الوطنية في الدوحة، في إطار سعيه لتعزيز العلاقات الثقافية والمعرفية بين الجانبين، حيث كان في استقبال الوفد هوسم تان، المديرة التنفيذية لمكتبة قطر الوطنية، التي رحبت بالضيوف وأشادت بالدور البارز الذي يقوم به بيت الحكمة في نشر الثقافة والمعرفة.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون والتبادل المعرفي والثقافي بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والممارسات الناجحة في مختلف المجالات.

وعقد وفد بيت الحكمة اجتماعاً مع فريق مكتبة قطر الوطنية لاستعراض أفضل الممارسات التي تطبقها المكتبة في إدارة وتنظيم وتطوير مواردها وخدماتها، وكذلك المعارض الثقافية التي تستضيفها على مدار العام.

وأكدت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، أهمية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الثقافية العربية، وقالت: ((نتطلع لترسيخ وتعزيز التعاون المستقبلي مع مكتبة قطر الوطنية من خلال تبادل الزيارات والتنسيق المشترك)).

وشارك وفد بيت الحكمة أثناء زيارته إلى دولة قطر في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي السابع والعشرين لجمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي.

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