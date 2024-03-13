مركز أبوظبي للغة العربية يبحث «مصطلحات علم النفس»

نظم مركز أبوظبي للغة العربية جلسة عصف ذهني تحت عنوان ((مصطلحات علم النفس بين العربية وغيرها من اللغات))، بالتعاون مع مجلس الشباب اللغة العربية، هدفت الجلسة إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول مصطلحات علم النفس، والصحة النفسية بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، وبحث أفضل السبل لإدراج هذه المصطلحات في المعجم.

أدار الجلسة الدكتور خليفة المقبالي، استشاري الطب والإرشاد النفسي وطب الإدمان في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من أعضاء ((مجلس شباب اللغة العربية))، وناقشت الجلسة إمكانية وضع نموذج تطبيقي يمكن الإفادة منه للتفكير في مشروع معجم عربي لمصطلحات علم النفس والصحة النفسية.

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن ((اللغة تمثل أداة التواصل مع ثقافات العالم وتعبر عن ماضيها وحاضرها، وترسم ملامح مستقبلها وتطلعاتها، كما يدعم المجلس سعي المركز الحثيث لتشجيع جهود تطوير اللغة العربية وتمكينها في جميع مناحي الحياة بطرح الأفكار المبدعة لفئة الشباب)).