Thursday, 14 March 2024 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز أبوظبي للغة العربية يبحث «مصطلحات علم النفس»

3/13/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم مركز أبوظبي للغة العربية جلسة عصف ذهني تحت عنوان ((مصطلحات علم النفس بين العربية وغيرها من اللغات))، بالتعاون مع مجلس الشباب اللغة العربية، هدفت الجلسة إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول مصطلحات علم النفس، والصحة النفسية بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، وبحث أفضل السبل لإدراج هذه المصطلحات في المعجم.

أدار الجلسة الدكتور خليفة المقبالي، استشاري الطب والإرشاد النفسي وطب الإدمان في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من أعضاء ((مجلس شباب اللغة العربية))، وناقشت الجلسة إمكانية وضع نموذج تطبيقي يمكن الإفادة منه للتفكير في مشروع معجم عربي لمصطلحات علم النفس والصحة النفسية.

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن ((اللغة تمثل أداة التواصل مع ثقافات العالم وتعبر عن ماضيها وحاضرها، وترسم ملامح مستقبلها وتطلعاتها، كما يدعم المجلس سعي المركز الحثيث لتشجيع جهود تطوير اللغة العربية وتمكينها في جميع مناحي الحياة بطرح الأفكار المبدعة لفئة الشباب)).

MENAFN13032024000110011019ID1107974721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث