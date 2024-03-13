مركز أبوظبي للغة العربية يبحث «مصطلحات علم النفس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم مركز أبوظبي للغة العربية جلسة عصف ذهني تحت عنوان ((مصطلحات علم النفس بين العربية وغيرها من اللغات))، بالتعاون مع مجلس الشباب اللغة العربية، هدفت الجلسة إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول مصطلحات علم النفس، والصحة النفسية بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، وبحث أفضل السبل لإدراج هذه المصطلحات في المعجم.
أدار الجلسة الدكتور خليفة المقبالي، استشاري الطب والإرشاد النفسي وطب الإدمان في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من أعضاء ((مجلس شباب اللغة العربية))، وناقشت الجلسة إمكانية وضع نموذج تطبيقي يمكن الإفادة منه للتفكير في مشروع معجم عربي لمصطلحات علم النفس والصحة النفسية.
وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن ((اللغة تمثل أداة التواصل مع ثقافات العالم وتعبر عن ماضيها وحاضرها، وترسم ملامح مستقبلها وتطلعاتها، كما يدعم المجلس سعي المركز الحثيث لتشجيع جهود تطوير اللغة العربية وتمكينها في جميع مناحي الحياة بطرح الأفكار المبدعة لفئة الشباب)).
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