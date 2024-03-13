إعلانات رمضان تثير الجدل في مصر

انطلق الماراثون الرمضاني الجاري 2024، في مصر، بوجبات فنية دسمة، ما بين أعمال درامية لكبار النجوم وإعلانات شارك فيها عدد كبير من المشاهير والفنانين.

وكعادته كل عام، فإذا بدأ السباق الرمضاني تظهر معه حالات الجدل وانقسام الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت للإعلانات نصيب الأسد هذا العام في الهجوم والانتقادات.

شهدت بعض الإعلانات في رمضان هذا العام، سخرية كبيرة من الجمهور مصحوبة بالهجوم، فعلى سبيل المثال، انتقد عدد منهم البذخ في التكلفة المادية المخصصة للإعلانات، فيما أعربت فئة أخرى عن اعتراضها على مشاركة البلوجرز ومؤثرين السوشيال ميديا في تلك الإعلانات.

وتحدثت الناقدة فايزة الهنداوي لـ((البيان)) عن جدل الإعلانات هذا العام، وقالت: ((مثل كل عام، استعانوا بكبار النجوم مثل عمرو دياب وتامر حسني، كما أن ظاهرة مشاركة البلوجرز بالإعلانات ليست بجديدة، فهم يسيطرون على المسلسلات أيضاً للاستفادة من متابعيهم)).

وأكدت أن تكلفة إعلانات شركات الاتصالات والهواتف المحمولة باهظة للغاية هذا العام، والجمهور دائماً ما يرفض هذا الأمر ولا يتقبله، والتساؤل الأكثر منطقية هو لماذا لا يتم الإنفاق على الشركة ذاتها، لتحسين الخدمات المقدمة لمستخدميها بدلاً من إعطاء كل هذه المبالغ الضخمة لكبار النجوم؟ مشيرة إلى أن هذه الإعلانات لن تحقق نجاحات بسبب مقارنة المشاهد بينها وبين الحقيقة والخدمات التي تُقدم له.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي: إن الإعلانات أصبحت قوة اقتصادية فرضت نفسها على المسلسلات، وباتت مسيطرة حتى على المنصات الإلكترونية.

ونوه بأن هناك إعلانات قديمة، تربينا عليها وتسببت في ظهور نجوم كبار على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.