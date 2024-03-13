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«رمضانيات 3» في «نيويورك أبوظبي»

3/13/2024 7:21:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف ((جامعة نيويورك أبوظبي)) النسخة الثالثة من فعالية ((رمضانيات)) خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري.

يتضمن برنامج الفعالية سلسلة من العروض العامة التي تستضيفها 3 من مؤسسات الجامعة وهي مركز الفنون ورواق الفن ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي.

وتنطلق الفعاليات بعرض ((ديوانية بوم)) أيام 15 و16 و17 مارس من تنظيم أستاذ جامعة نيويورك أبوظبي وأخصائي علم الشعوب الموسيقي التطبيقي وعازف الغيتار غازي الذي يقود فرقة ((ديوانية بوم)). ويستقبل رواق الفن جمهوره خلال شهر رمضان المبارك حيث يستمر معرض ((في هذا الآن)) وتختتم فعاليات رمضانيات بعرض ((ليالي رمضان: روح الأمومة)) الذي ينظمه معهد جامعة نيويورك أبوظبي.

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