جائزة «بولار» تذهب لأمريكي وفنلندي

ذهبت جائزة بولار الموسيقية لهذا العام، إلى الموسيقي الأمريكي نايل رودجرز، وقائد الأوركسترا والملحن الفنلندي إيسا بيكا سالونن، حسبما كشف إعلان على موقع الجائزة، يوم أول من أمس.

وأوضحت ماري ليدين المديرة الإدارية لجائزة الموسيقى، أن القرار جاء لصالح الموسيقي والمنتج رودجرز، لأغانيه الخالدة، وتأثيره في ثقافة البوب.

وفي ما يتعلق بجائزة الملحن والقائد سالونين، أشادت ليدين بـ ((فضوله الفني وإبداعه ونهجه التطلعي للموسيقى الكلاسيكية)). وتُمنح الجائزة بحضور أفراد من العائلة المالكة السويدية، وتعتبر بشكل غير رسمي، جائزة نوبل للموسيقى. وتبلغ قيمتها 97 ألفاً و700 دولار. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 21 مايو في ستوكهولم.