«دبي للكوميديا».. 10 أيام من البهجة على مسرح «دبي أوبرا»

مزيد من الأوقات الممتعة والمسلية بانتظار سكان دبي وقاطنيها، مع استضافة المدينة العديد من المهرجانات الفنية والموسيقية ومهرجانات الرقص وتلك الخاصة بالأطعمة وغيرها، لا سيما عودة ((مهرجان دبي للكوميديا)) بنسخة جديدة لمدة 10 أيام، وهو المهرجان الذي لا منافس له في إدخال البهجة والضحك إلى حياتنا، حيث ستجري معظم عروضه داخل دار ((دبي أوبرا)) بين 12 إلى 21 أبريل.

ويعود المهرجان هذا العام أكبر من السابق وأفضل من ذي قبل، بصحبة كوميديين مشهورين تم الإعلان عن أسماء بعضهم ممن سيؤدون على خشبة ((دبي أوبرا))، وهم وفق مجلة ((واتس آب)): سيكون الافتتاح في 12 أبريل مع الممثلة الكوميدية والكاتبة والمقدمة والممثلة والمغنية الإيرلندية الكندية، كاثرين ريان، التي تظهر للمرة الأولى في دبي، وهي وجه مألوف في البرامج التلفزيونية والإذاعية البريطانية. وفي 12 أبريل و13 منه، يعود رجل الكوميديا الفرنسي جاد المالح إلى دبي لإضحاك جمهوره، وكان قد تم اختياره أطرف كوميدي في فرنسا، ومثل في بطولة العديد من الأفلام بما في ذلك ((كوكو)) و((برايسليس)) وأكثر.

وبعده، يعود كيني سيباستيان في 14 أبريل، بفقراته التي تركز على موضوعات الآباء والحب وصدمات الأجيال، ويمكن مشاهدة أحدث أعماله على نتفليكس ((الشخص الأكثر إثارة للاهتمام في الغرفة))، ولديه أكثر من ألف عرض في أنحاء العالم.

وفي 15 أبريل، يؤدي الكوميدي والممثل ومقدم البرامج الإنجليزي، فرانك سكينر، على مسرح ((دبي أوبرا))، وهو كاتب مخضرم يتمتع بأربعة عقود من الخبرة في مجال الكوميديا.

ويأتي بعده في 16 أبريل، آل موراي، أحد أشهر الكوميديين البريطانيين، الذي تم تصنيف عرضه كواحد من أطرف 50 عملاً كوميدياً بريطانياً من قبل صحيفة ((ذا أوبزرفر)) في عام 2003، والحائز على المركز 16 على قائمة القناة الرابعة لأفضل 100 عرض كوميدي ارتجالي في عام 2007.

وفي 16 أبريل أيضاً، يؤدي كريس ديستيفانو، الذي بيعت عروضه بالكامل في قاعة ((راديو سيتي للموسيقى)) و((ماديسون سكوير جاردن))، ويمكن مشاهدة عروضه على نتفليكس خاصة ((خصر قياس 38)) من أجل تسلية مليئة بالضحك.

ويصل في 17 أبريل الكوميدي الفلسطيني الأمريكي والكاتب ومخرج الأفلام المشهور، عامر زهر، جالباً معه 10 سنوات من إرث كوميدي إلى مسرح دبي أوبرا، حيث من المرتقب قضاء ليلة من الضحك يتخللها فكاهة محفزة على التفكير. وزهر مؤلف كتاب ((كونك فلسطيني يجعلني ابتسم)) ومعد فيلم وثائقي بعنوان ((نحن لسنا بيض البشرة)).

وفي 18 أبريل، تسافر الأم الهندية المهاجرة في مدينة نيويورك إلى دبي محملة بروح الدعابة والذكاء والتعليقات الاجتماعية الجريئة، وهي الناشطة على وسائل التوصل الاجتماعي تتحدث بشجاعة عن تجريم سلوكيات الحماة الشريرة. ثم يقدم الثنائي الزوجان، سبنسر وفوغ، في 19 أبريل، وصلتهما وهما المشهوران بملفات البودكاست التي تحتوي على مرح غير مفلتر من حياتهما. وجمع الثنائي أكثر من 25 مليون عملية تحميل للبودكاست ما يظهر خبرتهما في الدعابة. وكذلك يقدم الكوميدي البريطاني، مو غيليغان، بتاريخ 19 أبريل حفله متعدد الأوجه من الفكاهة، وهو الذي بدأ مشواره بتحميل مقاطع كوميدية على وسائل التواصل الاجتماعي كهواية، حيث من المتوقع أن يؤدي كوميديا غريبة.