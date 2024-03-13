6 مسلسلات باكورة إنتاج «استوديوهات دبي للإعلام»

ستة مسلسلات إماراتية وخليجية وعربية جديدة تراهن عليها ((استوديوهات دبي للإعلام))، ويتوقع أن تحقق نجاحاً لافتاً في الماراثون الدرامي الرمضاني، حيث تميزت هذه الأعمال بأفكارها وحبكاتها الدرامية وقدرتها على جمع نجوم الفن من الإمارات والخليج والمنطقة العربية، ما يضعها في صدارة الأعمال التي تعرضها شاشات ((تلفزيون دبي)) وقناة ((سما دبي)) ومنصة ((أوان)) الرقمية على مدار أيام الشهر الكريم.

المسلسلات الستة تشكل باكورة الإنتاج الإبداعي لـ((استوديوهات دبي للإعلام))، الذراع المعني بالإنتاج الدرامي في ((دبي للإعلام))، وتعكس أهمية الدور الذي تلعبه ((دبي للإعلام)) في دعم وتعزيز قوة صناعة الدراما، وتسهم في تعزيز مكانة المؤسسة على خريطة الإنتاج، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى دعم الفنانين الرواد وتمكين أصحاب المواهب الناشئة في كافة مجالات الإنتاج التلفزيوني والدرامي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإنتاج وصناعة المحتوى.

محتوى هادف

وقال سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في ((دبي للإعلام)) إن المؤسسة، من خلال ذراعها المعني بالإنتاج الدرامي، حريصة على تقديم أعمال نوعية تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف الذي يلامس الجماهير، ويقدر احتياجات المجتمع ويلبي تطلعاته.

وأضاف: ((تُعد دبي للإعلام من أهم المؤسسات الداعمة للدراما الإماراتية والخليجية والعربية، وعلى مدار سنوات طويلة تسعى إلى تعزيز قوة الدراما من خلال مساهماتها العديدة في الإنتاج الدرامي التي أدت إلى ظهور جيل جديد من المخرجين والمنتجين الإماراتيين والخليجيين))، مؤكداً اهتمام ((دبي للإعلام)) بالارتقاء بذائقة المجتمع الفنية ورفع مستوى القطاع الفني المحلي من خلال دعم الفنانين والمخرجين والكتاب وأصحاب المواهب وحثهم على مواصلة مسيرة الإبداع، وتشجيعهم على تقديم إنتاجات تلفزيونية ودرامية مميزة ومتنوعة.

وأضاف: ((تمكنت ((استوديوهات دبي للإعلام)) وفي غضون فترة وجيزة أن تتحول إلى حاضنة لصناع الدراما ورواد الفن الإماراتي والخليجي بفضل ما توفره من دعم لهم ولأصحاب المواهب الفنية الناشئة، وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو صناعة الدراما التلفزيونية، ويسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الإبداعي الذي تطمح دبي لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026)).

إنتاجات

وضمت قائمة إنتاجات شركة ((استوديوهات دبي للإعلام)) الجديدة التي سيتم عرضها على ((تلفزيون دبي)) وقناة ((سما دبي)) ومنصة أوان الرقمية خلال شهر رمضان، المسلسل الإماراتي الاجتماعي ((ذاكرة قلب)) للمخرج القدير أحمد المقلة، وبطولة الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، ويتناول العمل حكاية ((طيف)) ابنة البروفيسور غانم التي تفقد حياتها إثر حادث مؤلم، ويتم التبرع بقلبها لـ((حليمة)) التي تعاني من ضمور في القلب، لتبدأ بعدها رحلة الكشف عن أسرار وحكايات متعلقة بالعائلتين تؤدي إلى توجيه تهمة القتل إلى البروفيسور غانم لأهداف خاصة بأبحاثه.

والمسلسل الإماراتي ((بيت أبونا)) للمخرج عبدالرحمن السلمان، وتدور أحداثه حول الأخوة ريم وحميد ومايد الذين يرثون عن والدهم فيلا كبيرة تقع وسط منطقة جميرا بدبي، لتكون المفاجأة عند فتح وصية الأب التي يدعوهم فيها إلى ضرورة المحافظة على الفيلا وعدم التفريط بها، ليبدأ الأخوة رحلة البحث عن الأسباب التي دعت والدهم لاتخاذ هذا القرار، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان مروان عبدالله، والفنانة صوغة وعبدالله خليل.

وبعد تحقيقه نجاحاً لافتاً في الجزأين الأول والثاني، أعادت ((استوديوهات دبي للإعلام)) الألق للمسلسل الإماراتي ((وديمة وحليمة)) عبر إنتاج جزء ثالث يواصل من خلاله المؤلف جاسم الخراز سرد حكايات الجارتين وديمة وحليمة التي تدور في عقد الثمانينيات، حيث لا تتوقف الخلافات والمقالب بين الجارتين، في وقت يواصل فيه فرج وابنه سالم مساعيهما للإصلاح بين الجارتين، ويلعب بطولة العمل الفنان مرعي الحليان، والفنانة ملاك الخالدي والنجمة البحرينية سعاد علي، والفنانة أمل محمد ونخبة من ضيوف الشرف.

تعاون

وعلى صعيد الدراما الخليجية، تولت ((استوديوهات دبي للإعلام)) إنتاج المسلسل الخليجي ((منت رايق)) للمخرجة نهلة الفهد، وتدور حكايته حول شخصين يمثلان النقيض في كل شيء، ففي الوقت الذي تبدو فيه بطلة العمل مرحة ومتفائلة، يبدو ((شمردل)) كارهاً للحياة ومتذمراً من كل شيء، ويحمل المسلسل بصمات الكاتبة منى النوفلي في التأليف، فيما يلعب بطولته الفنان عبد العزيز النصار، والفنانة شيماء سليمان وزميلتها هبة الدري وعدد من نجوم الخليج.

في المقابل، تعاونت ((استوديوهات دبي للإعلام)) مع شركة ((أكتف ميديا)) في إنتاج المسلسل الخليجي ((الخن)) للمخرج حسن دشتي، حيث سيأخذ العمل مشاهدي تلفزيون دبي في رحلة درامية مشوقة نحو نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، لمتابعة حكاية طفلة من منطقة زنجبار تهرب خوفاً من جشع أشقائها الطامعين في ورثة والدهم التاجر الذي تربطه علاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل بالنسبة لها طوق نجاة، حيث تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية، ويلعب بطولة العمل كل من الفنانين محمد المنصور وجمال الردهان واسمهان توفيق ومرام البلوشي.

وكشفت ((استوديوهات دبي للإعلام)) عن تعاونها مع شركة ((إس برودكشنز)) لإنتاج مسلسل ((لانش بوكس))، الذي تدور أحداثه حول ثلاث سيدات، يتعرضن لظروف قاسية تجبرهن على السرقة، ويتوقعن أن الأمور ستتحسن بعدها، إلا أنهن يكتشفن عكس ذلك، ويمثل ((لانش بوكس)) نسخة عربية من المسلسل الأمريكي (Good Girls) الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم. ويلعب بطولة النسخة العربية التي صاغ نصها عمرو مدحت، كل من النجمة غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، صدقي صخر، وهشام إسماعيل.